PLAN SALUD
Asambleísta Mónica Palacios
La asambleísta Mónica Palacios se pronunció en X sobre las declaraciones de la ministra de Gobierno.Archivo

Morillo y Palacios se enfrentan en X por viajes de Daniel Noboa: ¿Qué pasó?

Asambleísta de RC, Mónica Palacios, se refirió a las declaraciones de Morillo sobre los desplazamientos del jefe de Estado

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, protagonizaron un nuevo cruce. Esta vez, el escenario fue X y el motivo, los viajes del presidente de la República, Daniel Noboa.

(NO TE PIERDAS: TCE inadmite las quejas electorales de la RC contra ministros de Noboa: ¿Por qué?)

El 23 de diciembre de 2025, Morillo se refirió a la agenda de Noboa para finales de diciembre de 2025 y enero de 2026. Para la ministra de Gobierno, los constantes desplazamientos del mandatario se justifican porque tienen como finalidad atraer inversión extranjera

“El presidente tiene a los ministros. Nosotros estamos en cada cartera de Estado para trabajar”, indicó la funcionaria. Pero, en otro momento de la entrevista, Morillo señaló: “No vamos a sentir la ausencia del presidente de la República porque para eso nos tiene a los ministros”.

Esa fue la frase que originó un pronunciamiento de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios. Ella escribió: “No se sentirá la ausencia del presidente Noboa porque nunca se ha sentido tampoco su presencia”.

Palacios, además, lanzó un dardo contra el Gabinete de Noboa. “Y los ministros del nuevo Ecuador son un par de inservibles que lo único que hacen es hacer negocios con los recursos del Estado”, escribió la asambleísta en la red social X.

La respuesta de Morillo

El cruce entre ambas autoridades se profundizó con la respuesta de Morillo a la publicación de la legisladora. Vía X, la ministra de Gobierno señaló: “La asambleísta Mónica Palacios dice que "nunca ha sentido la presencia" del Presidente. Sin embargo, ella y su bloque no dejan de hablar de él”.

Morillo también agregó: “Mientras ellos critican, este Gobierno trabaja dentro y fuera del país por inversión, seguridad y empleo”.

Una confrontación con antecedentes

Este enfrentamiento tiene antecedentes. Hay que recordar que Morillo, cuando era asambleísta, impulsó una queja en contra de Palacios por lo ocurrido en la Comisión de Biodiversidad, donde se trató el proyecto minero Loma Larga

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, habló de las vacaciones del presidente Daniel Noboa.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, habló de las vacaciones del presidente Daniel Noboa.Cortesía: Ministerio de Gobierno.

En su denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), Morillo afirmó que Palacios acusó públicamente al presidente Daniel Noboa y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, de tráfico de influencias, mostrando videos y publicaciones en redes sociales. Palacios sustentó su acusación en capturas de pantalla que exhibió durante la sesión.

Finalmente, el CAL resolvió sancionar a Palacios con una suspensión de tres meses sin sueldo. Sin embargo, la legisladora acudió a la Corte Constitucional y, en función de su condición de madre lactante, se dispuso su reintegro a la Asamblea Nacional.

