TCE inadmite las quejas electorales de la RC contra ministros de Noboa: ¿Por qué?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió inadmitir todas las denuncias electorales que la Revolución Ciudadana (RC) presentó en contra de siete ministros del Gobierno del presidente Daniel Noboa por supuestamente haber violado el silencio electoral en la consulta popular de 2025.

Tras el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, el asambleísta del correísmo Christian Hernández presentó las denuncias contra siete ministros de Noboa. De acuerdo con el legislador, todos incumplieron el silencio electoral al incentivar el voto por el Sí en sus redes sociales.

Los ministros de Noboa denunciados eran:

Harold Burbano, ministro del Trabajo Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa

Zaida Rovira, Roberto Luque, Alegría Crespo y otras autoridades rompieron el silencio electoral. CORTESÍA

TCE dice que no es su competencia sancionar contravenciones

Un patrón que se repite en todos los autos de inadmisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es que la supuesta denuncia presentada por el asambleísta Hernández no corresponde a una infracción, sino a una contravención electoral.

¿Por qué es importante esa distinción? De acuerdo con la jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma, quien sustanció una de las quejas, esta diferenciación es importante porque, según el Código de la Democracia, las contravenciones las aborda el TCE, sino por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la Ley Electoral, recordó la jueza Coloma, la contravención de violar el silencio electoral se sanciona con una una multa equivalente al 50 % de un salario básico, que actualmente está en 482 dólares. Es decir, una multa de 241 dólares.

