Morillo sobre Loffredo en Caso Malvinas: ¿Por qué tendría que salir del Gabinete?

La ministra de Gobierno Nataly Morillo, justificó la actuación del ministro de Defensa en el caso de los cuatro menores

La ministra de Gobierno Nataly Morillo se refirió a la sentencia en el caso Malvinas.

Un día después de la sentencia por el caso Malvinas, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, se refirió al tema y a la situación de su compañero de Gabinete, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

(NO TE PIERDAS: Defensa se pronuncia tras fallo judicial en caso Las Malvinas: ¿qué dijo?)

Este 23 de diciembre de 2025, Morillo fue entrevistada en el programa Primera Hora. Al ser consultada sobre si se contemplaba la posibilidad de la salida de Loffredo tras la sentencia, la ministra de Gobierno respondió: “¿Por qué tendría que salir del Gabinete?”.

RELACIONADAS Militares son declarados culpables y sentenciados en el Caso Las Malvinas

La posición de Loffredo ante el caso Malvinas

Hay que recordar que, en la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, la jueza Tanya Loor dispuso que el Ministerio de Defensa ofreciera disculpas públicas, luego de aceptar un habeas corpus y tratar el proceso como una desaparición forzada.

Caso Las Malvinas: Tribunal expone hallazgos y responsabilidades penales Leer más

Sin embargo, hubo críticas a las disculpas emitidas. Loffredo dijo: “Señora Jueza. He cumplido con lo que usted dispuso a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas”.

Es decir, en medio de las disculpas públicas, el ministro de Defensa lanzó una especie de advertencia, sino una amenaza, en contra de la jueza que había ordenado la presentación de esas disculpas.

Sobre este y otros pronunciamientos del ministro de Defensa, Morillo dijo: “Hay que tener en cuenta una cosa. El proceso recién empezaba. El 6 de enero de 2025 (fecha de las disculpas) se tenía un mes apenas de iniciada la investigación”, señaló.

Además, según la ministra de Gobierno, ayer (22 de diciembre de 2025) el Ministerio de Defensa publicó un tuit tras la sentencia. De acuerdo con la funcionaria, Loffredo es el ministro de Defensa y, por ende, “todo lo que sale en las redes sociales (de dicho ministerio) representa al ministro”.

Sobre la sentencia del caso Malvinas

El juez Jovanny Suárez Chávez declaró culpables a 11 militares en el denominado caso Las Malvinas y les impuso la pena máxima de 34 años y ocho meses de privación de libertad. La resolución también incluyó sanciones para cinco cooperadores eficaces, quienes recibieron una condena de 30 meses de cárcel, en atención a su colaboración con la Fiscalía.

A la ciudadanía: pic.twitter.com/YOOAs5HeE9 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 22, 2025

El caso Las Malvinas investigó la desaparición forzada y posterior muerte de Josué, Nehemías, Steven e Ismael, ocurrida tras un operativo militar ejecutado en el sur de Guayaquil en diciembre de 2024.

Según lo establecido en el proceso judicial, los jóvenes fueron detenidos por una patrulla militar y trasladados fuera de los procedimientos legales, sin que se informara a las autoridades competentes ni a sus familiares sobre su paradero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!