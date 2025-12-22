Defensa se pronuncia tras fallo judicial en caso Las Malvinas: ¿qué dijo?

Ministerio de Defensa ratifica respeto a la sentencia y a la ley

El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado luego de conocerse la sentencia en el denominado caso Las Malvinas.

El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado este 22 de diciembre luego de conocerse la sentencia en el denominado caso Las Malvinas, proceso judicial que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas.

En el pronunciamiento, la cartera de Estado expresó respeto hacia el dolor de las familias de las víctimas y subrayó que las Fuerzas Armadas del Ecuador han actuado con apego a la ley y a sus valores institucionales.

El texto señala que, desde el inicio del proceso, se colaboró con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida para que prevalezca la verdad.

El Ministerio ratificó además su respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida por la justicia, destacando la coherencia institucional en la cooperación brindada durante la investigación.

Los adicionales de la sentencia

El juez ordena el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados, la implementación de procesos de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar y la publicación de disculpas públicas en un medio de prensa escrita. La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y los sentenciados deberán difundir un extracto de la sentencia dirigido a los familiares de las víctimas.

El comunicado deberá titularse “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas” y establecer de forma expresa que los jóvenes no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada, aclarando que las afirmaciones previas carecían de sustento jurídico.

