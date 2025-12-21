Caso Las Malvinas: Tribunal fijará la sentencia mañana 22 de diciembre en Guayaquil

La Fiscalía solicitó 34 años y ocho meses de prisión para los supuestos autores directos

El Tribunal Penal de Guayaquil confirmó que la sentencia en el caso conocido como Las Malvinas se dará a conocer el próximo 22 de diciembre.

El Tribunal Penal de Guayaquil anunció que la sentencia del caso Las Malvinas será emitida el 22 de diciembre, luego de concluir la fase de alegatos finales en uno de los procesos más relevantes para los derechos humanos en Ecuador.

El expediente involucra a 17 militares acusados de la desaparición forzada de cuatro adolescentes, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 durante un operativo militar en el sur de la ciudad. Los cuerpos fueron encontrados calcinados el 24 de diciembre en un área rural de Taura, cantón Naranjal.

Durante la audiencia de clausura, la Fiscalía General del Estado solicitó 34 años y ocho meses de prisión para los supuestos autores directos, además de sanciones económicas y reparaciones simbólicas dirigidas a las familias.

También pidió castigos diferenciados para cómplices y colaboradores eficaces. Tras escuchar a la Fiscalía, a la acusación particular y a las defensas, el tribunal conformado por tres jueces inició la fase de deliberación.

El fallo será determinante para establecer responsabilidades en un caso que ha generado amplia atención nacional e internacional debido a la gravedad de las violaciones denunciadas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de los jóvenes esperan que la resolución marque un hito en la lucha contra la impunidad en situaciones de desaparición forzada dentro del país.

Fiscalía procesa a cuatro militares más por desaparición forzada

Mientras avanza la recta final del juicio principal, la Fiscalía continuó con actuaciones paralelas. El 8 de diciembre de 2025, al cumplirse un año de los hechos, la institución procesó —hasta las 18:00— a cuatro militares adicionales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), a quienes acusó como presuntos autores directos de la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Nehemías, los cuatro adolescentes del caso Las Malvinas.

La audiencia se reinstaló a las 10:23 por disposición del tribunal presidido por el juez Jovanny Suárez. Desde las 10:00, los familiares de las víctimas siguieron la diligencia por vía telemática, al igual que los militares procesados, quienes asistieron virtualmente desde el Centro de Rehabilitación Social Pichincha N.º 2.

Para estos cuatro agentes, la Fiscalía pidió nuevamente una pena de 34 años y ocho meses de prisión, además de una reparación integral que contempla medidas económicas y simbólicas: el pago de 800 salarios básicos unificados (equivalentes a 376.000 dólares), la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados y la implementación de procesos de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar.

