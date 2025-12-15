Expreso
mural de niños de Las Malvinas borrado en Guayaquil
En esta pared había, entre otros grafitis, los de los nombres de los cuatro niños de Las Malvinas, que fueron asesinados en 2024.FRANCISCO FLORES

Grafiti de niños de Las Malvinas: Artistas repintan obra que fue borrada en Guayaquil

La pared, en Loja entre avenida Malecón y Roca, fue blanqueada. Municipio asegura que no tuvo que ver con la intervención

El nombre de los cuatro niños de Las Malvinas, que fueron asesinados hace más de un año, estaban en una pared del centro de Guayaquil.

Estaban, porque obreros pintaron de blanco la pared donde se había elaborado grafitis que mencionaban a Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo.

El gesto de borrar la obra indignó a los artistas que participaron en su elaboración. Por eso, algunos de ellos se reunieron desde el pasado domingo 14 de diciembre para empezar a repintarla.

En este punto estaban los grafitis que mencionaban a los niños y otras obras de arte urbano

"Guerra del grafiti" en Guayaquil

“Este muro duró cinco años, lo empezamos a hacer en pandemia. Son como 20 metros y llenarlos con aerosol y (pintura) látex tiene un costo”, comentó a EXPRESO la gestora cultural María Fernanda López.

“Vamos a seguir volviendo. Es que esto se vuelve una guerra. Esta guerra del grafiti ya se dio en los años 70 y 80 en Nueva York. Ahora se tiene que dar aquí en Guayaquil”, mencionó.

“Es todo el peso, memoria y también historia que cargaba este muro”, comentó la arquitecta e ilustradora Renata Vélez, quien participó con paste up.

El Municipio de Guayaquil dijo a EXPRESO, sobre el borrado de la obra, que “no tiene ninguna relación con esta intervención”.

