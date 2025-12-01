Pintura de fachadas en Guayaquil: ¿Qué pasa si no se pinta un predio notificado?

Algunos ciudadanos han llegado a un acuerdo con el Municipio para embellecer sus propiedades en los próximos días

Las fachadas de las viviendas y edificaciones deben estar en buen estado, según dispone la Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato en Guayaquil.

Más de 5.000 predios han sido notificados por el Municipio de Guayaquil para que arreglen y pinten sus fachadas, aunque el cumplimiento no ha llegado ni al 30 %.

Así lo informó este lunes 1 de diciembre la institución, que indicó que desde julio se entregaron 5.618 notificaciones, de las cuales se ha cumplido en 1.583 casos.

Además, 410 dueños de edificaciones han llegado a un acuerdo con la Dirección municipal de Uso del Espacio y Vía Pública, "para iniciar trabajos en los próximos días".

El Municipio indicó que ha notificado en 575 edificaciones de los alrededores del Mercado Central, que incluyen almacenes, viviendas y hoteles.

Cuál es la sanción por no pintar las fachadas en Guayaquil

La Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato, aprobada en 2001, establece la obligatoriedad de propietarios de predios para pintar fachadas y cerramientos.

También se ordena "la correcta iluminación de soportales, evitar grafitis y signos de deterioro, y retirar estructuras publicitarias en desuso".

Una gama de colores se ha determinado en la ordenanza para que los dueños escojan.

En el artículo 3 se determina que, quien incumpla la disposición, tendrá una multa equivalente a dos veces el valor que se invertirá en la pintada. Esos trabajos serán asumidos por la Alcaldía.

La Municipalidad indicó que se han entregado notificaciones, por segunda ocasión, en sectores como el centro, calle Panamá, Urdesa y Miraflores.

"Solo después de la tercera notificación y si el propietario no ha solicitado una prórroga, se podrá iniciar un expediente", recordó la institución. Algo que hasta ahora no ha pasado, destacó.

