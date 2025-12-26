Cartas de lectores | Amor en silencio
¿El corazón puede expresar con su presencia y tan solo haciéndose presente?
Han transcurrido algunos años y la he amado tanto en silencio… Si quizá no comuniqué mediante palabras lo que siento y he sentido, ha sido una forma de exteriorizar con mi presencia lo que el corazón se reserva expresar.
¿El corazón puede expresar con su presencia y tan solo haciéndose presente? Lo cierto es que, pese al tiempo, sobreviví en medio de obstáculos y sinrazones, que fueron obviados ante el poder del sentimiento.
Hoy, que han transcurrido los tiempos, simplemente te confieso: no he dejado de acordarme de aquel instante en que te vi por primera vez.
No he olvidado la claridad y luminosidad de tus pupilas. No he olvidado tu personalidad, que proyectas cada vez que expresas una idea. Y aunque no haya expresado mis sentimientos, hoy te reitero que mi presencia lo dice todo. Estando a media distancia, he pretendido quedarme, aunque a las trece horas es tiempo de retirarse. Quizá nunca quise irme. Quizá siempre quise quedarme contigo.
Y, siendo sincero, confieso que te quiero y te amo. Que la mayor aspiración es compartir el tiempo contigo.
Hoy, en vísperas del Año Nuevo, me disculpo si no fui comunicativo, pero quizá intenté expresarte con mi presencia que no te olvido ni he dejado de amarte. Regreso siempre y pese a una coyuntura desfavorable, pues hay una media distancia que nos separa.
Anhelo que mi regalo de Navidad seas tú. Mi mayor ambición es tenerte cerca y poder compartir un amor que es genuino y transparente, un amor que no esconde nada. Un amor que ha pretendido ser puro y que solo tiene sentido cuando hablamos de amor verdadero.
Espero que captes la verdadera intención de mi mutismo. Tan solo soy un ser humano cuyo corazón no ha dejado de latir gracias al amor que te profeso…
A veces pienso que mi corazón ha latido gracias al amor. Te amo mucho.
Eduardo Jiménez Macías