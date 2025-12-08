Aquiles Álvarez oficializó cambio de nombre a parque en la Coviem y atacó al Gobierno

El Municipio modificó el nombre del parque a los 'Cuatro de las Malvinas' en honor a los niños desaparecidos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, formalizó, este lunes 8 de diciembre, el cambio del nombre del parque de la Cooperativa de Vivienda de Empleados Municipales (Coviem), al sur de Guayaquil, por la denominación 'Los Cuatro Niños de las Malvinas'. Lo hizo tras la aprobación del Consejo Municipal y ante la presencia de los familiares de las víctimas.

Esto en conmemoración del primer aniversario de la desaparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, quienes fueron detenidos arbitrariamente por militares cerca del parque, minutos después de terminar de jugar fútbol, y posteriormente fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente.

Al evento asistieron el alcalde Aquiles Álvarez, los padres de los menores asesinados, representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y otras autoridades nacionales.

En su intervención, Álvarez criticó la postura del Gobierno cuando conoció el caso, defendiendo a los militares e intentando acusar a los niños de ser delincuentes y pertenecer a un grupo de delincuencia organizada.

Aquiles Alvarez en el acto de cambio de nombre del parque Coviem. Alex Lima

"Me duele muchísimo que no solo son Ismael, Nehemías, Josué y Steven. Ellos se hicieron mediáticos ¿ustedes saben cuántos casos hay de los que nadie habla?", expresó.

Aquiles Álvarez: el Gobierno fue cómplice

Y añadió que el Gobierno actúa como cómplice, utilizando todo el aparataje mediático e instituciones a su control para ocultar y minimizar la gravedad de los casos.

"Nunca se olviden de los que quisieron tapar esto. Con qué cara van a salir de nuevo en cadena nacional con los militares atrás diciendo que todo era mentira, amenazando a la jueza ¿van a seguir con eso?".

Por su lado, Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) hizo un recuento de cómo fueron desaparecidos los menores y cómo actuó la Fiscalía cuando se enteró del caso, pidiéndole a las familias que guardaran silencio.

"En esta cancha donde nos convocamos, aquí jugaban los chicos... Hay algo de lo que no debe quedarnos duda: ellos eran inocentes", dijo Navarrete, quien enfatizó que los militares, ministros fracasaron en su intención de implantar un discurso "discriminatorio, racializado y perverso" que intentó criminalizarlos por ser afrodescendientes y pobres.

Tras la develación de la placa conmemorativa con la que se renombró al parque, los padres de los menores asesinados tomaron la palabra, agradeciendo el apoyo del Cabildo y el CDH durante el proceso judicial, el cual se encuentra en fase de alegatos finales y se espera que en los próximos días se emita sentencia.

