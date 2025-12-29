Bad Bunny y su visita cultural al museo que terminó en polémica

Bad Bunny avivó las alarmas de las autoridades después de romper una regla primordial en los museos: No tocar nada

Bad Bunny se suma al espectáculo del Super Bowl, marcando un hito para la representación latina en el escenario global.

Bad Bunny volvió a encender las redes sociales, esta vez lejos de los escenarios. El cantante puertorriqueño quedó envuelto en una polémica tras compartir en sus historias de Instagram una imagen tomada durante su visita al Museo Nacional de Antropología de México, donde aparece tocando una pieza arqueológica expuesta al público.

El gesto, aparentemente casual, no tardó en generar reacciones y obligó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a pronunciarse.

La institución aclaró que el contacto con bienes patrimoniales está estrictamente prohibido y confirmó que el artista fue advertido de inmediato por el personal del museo. Aunque el momento fue breve y no se reportaron daños, el episodio desató un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron si Bad Bunny habría recibido un trato preferencial por su fama, mientras otros minimizaron el hecho y lo defendieron como un simple descuido.

Historias de Instagram de Bad Bunny durante su visita al Museo Antropológico de México. WEB

Debate en redes sociales

Críticas, memes y comparaciones con visitantes comunes inundaron plataformas digitales, reavivando la discusión sobre el respeto al patrimonio cultural y los límites que deben tener las celebridades en espacios públicos. A pesar del revuelo, el INAH no anunció sanciones ni multas, limitándose a reiterar la importancia de preservar las piezas históricas.

Así, una visita cultural que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en otro episodio viral para el Conejo Malo, demostrando que, esté donde esté, Bad Bunny sigue siendo capaz de generar conversación.

Este suceso ha refrescado en la memoria colectiva otros casos donde celebridades o creadores de contenido han ignorado las leyes de protección patrimonial. El ejemplo perfecto es MrBeast en su visita a Chichén Itzá y Calakmul también en México.

