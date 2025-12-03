Bad Bunny lidera Spotify Wrapped 2025 y Ecuador vive su propio fenómeno con Jombriel

El ecuatoriano Jombriel sorprende al convertirse en el artista más escuchado del país

El tradicional resumen musical de fin de año ya está aquí y volvió a sacudir las redes: Spotify Wrapped 2025 confirmó que el reguetón sigue marcando el pulso global… y que en Ecuador un artista local logró robar protagonismo.

Bad Bunny retoma el trono mundial

El miércoles 3 de diciembre, Spotify liberó el esperado Wrapped y, con él, la noticia que encendió el debate musical: Bad Bunny es nuevamente el artista más escuchado del mundo, con 19.800 millones de streams y un regreso contundente al primer lugar que había perdido en 2023 y 2024 frente a Taylor Swift.

Este hito marca su cuarto año liderando el ranking global, respaldado por el impacto de su álbum Debí Tirar Más Fotos, el disco más reproducido a nivel mundial en 2025. Detrás quedaron la banda sonora de KPop Demon Hunters, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish y los lanzamientos de SZA y Sabrina Carpenter.

La respuesta del público no sorprende: meses atrás, Billboard lo nombró Artista Latino del Siglo XXI, y hoy su música vuelve a dominar playlists, trends y estadísticas.

Jombriel, la sorpresa que mueve a Ecuador

Si Bad Bunny reina en el mundo, Ecuador tiene su propio campeón. El esmeraldeño Jombriel se convirtió en el artista más escuchado del país, gracias al fenómeno de su tema ‘Vitamina’, que se ubicó en el puesto número uno del top nacional.

Desde marzo, el cantante había demostrado que su ascenso no era casualidad: por momentos incluso superó a Bad Bunny en la playlist Top 50 Ecuador. En el Wrapped de este año entró dos veces al top 20:

con ‘Vitamina’ en el primer lugar

y con ‘Parte y Choke’, su colaboración junto a Alex Krack y Jotta, viralizada en África por los niños bailarines de Uganda.

“Muchísimas gracias por disfrutar mi música. Ha sido un año increíble, lleno de bendiciones”, escribió el artista desde las oficinas de Spotify Colombia.

Las 10 canciones que más sonaron en Ecuador

El resumen nacional confirma una tendencia clara: urbano, reguetón y fusiones latinas fueron las preferencias del público ecuatoriano.

Top 10 Ecuador — Spotify Wrapped 2025

Vitamina – Jombriel

La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums

Baile inolvidable – Bad Bunny

Mi refe – Beéle y Ovy on the Drums

DtMD – Bad Bunny

Capaz (merengueton) – Alleh, Yorghaki

EoO – Bad Bunny

Parte y Choke – Jombriel, Alex Krack, Jotta

Voy a llevarte pa PR – Bad Bunny

VeLDÁ – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

El Wrapped evoluciona: más social, más visual

La edición 2025 incluyó una novedad que ya genera conversación: Wrapped Party, una función que permite comparar el propio resumen con el de amigos, influencers u otros usuarios.

A esto se suma el regreso del Top Songs, donde cada persona puede ver cuántas veces escuchó sus 100 canciones más reproducidas, en un formato ideal para compartir en redes.

Un año dominado por el sonido latino

Entre colaboraciones virales, fusiones tropicales y la presencia constante de Bad Bunny, el Spotify Wrapped 2025 confirma que la música latina sigue gobernando las plataformas de streaming.

Ecuador, con Jombriel a la cabeza, no se queda atrás: el país está impulsando a nuevos artistas que ya compiten en tendencias regionales y globales.

