Spotify Wrapped: ¿Qué escuchan los famosos ecuatorianos?

Usuarios alrededor de todo el mundo estaban esperando sus listados de Spotify para conocer a sus músicos, canciones, álbumes e incluso podcasts con más reproducciones. Los famosos ecuatorianos no fueron la excepción. Algunos de ellos revelaron qué artistas no dejaron de sonar en sus dispositivos a lo largo de estos 12 meses.

Rawayana cancela concierto en Venezuela por Nicolás Maduro Leer más

Mar Rendón, seguidora de Laura Bell Bundy

La cantante compartió en su cuenta oficial de X su Spotify Wrapped en el que reveló que su artista más escuchada fue Laura Bell Bundy, quien es una actriz, cantante, compositora y activista estadounidense.

Lo curiososo es que Laura es quien le dio vida a Elle Woods en el musical de Broadway, papel que le dio una nominación al Tony. Justamente, es el papel que interpretó Mar Rendón este año, cuando una adaptación del musical llegó a las tablas de Teatro Sánchez Aguilar en septiembre de este año.

El segundo lugar entre las reproducciones de Mar se lo lleva ella misma, seguida por el musical de Legalmente Rubia, BTS y Silvana. En total, la participante de MasterChef Celebrity Ecuador escuchó 6.145 minutos de música en este 2024.

mi top artist es laura bell bundy jejejje pic.twitter.com/sBZCITA1uU — Mar Rendón 🩷 (@MarRendonMusica) December 4, 2024

Spotify Wrapped de Yilda Banchón. Yilda Banchón

Asimismo, su canción con más reproducciones fue So much better, también interpretada por Bundy. La canción alcanzó un total de 175 reproducciones, lo que la posiciona como parte del 0.001 % de los oyentes principales en todo el mundo.

Yilda Banchón ama a Ariana Grande

En conversaciones con EXPRESIONES, Yilda Banchón revela que su artista más escuchada fue Ariana Grande, a quien ha admitido amar en varias ocasiones.

Su canción más reproducida es Yes, and?, justamente interpretada por Grande, quien en este año volvió al mundo de la música y la actuación.

Pero además, Yilda también ha escuchado sin parar a Emilia, pues no solo es su segunda artista con más reproducciones, sino que su canci´ón La original está en el puesto número 4 del top.

Después de la argentina, en el playlist de Yilda está ella misma, seguida por Tini y Big One.

RELACIONADAS Yilda Banchón representa a Ecuador en los Latin Grammy 2024

Dicapo, feliz con sus seguidores

El artista compartió a través de un post de Instagram un agradecimiento para todos los usuarios que lo siguen y escucharon su música durante el 2024.

Rwayana fue el artista más escuchado de la cantente. Luz Pinos

"Mis fantasmitas se llenan de exigencia y no logro ver, de manera positiva, todo lo que pasó alrededor del 2024", explica el artista, quien agradeció a cada uno de sus oyentes por demostrarle que sus canciones tienen un propósito. Además, aseguró que el 2025 estará lleno de nuevos trabajos.

Luz Pinos, enfocada en el pop sudamericano

Luz Pinos resalta por tener un enfoque de pop sudamericano, confesó que Rawayana es su artista más esuchado, seguido por Carlos Vives, Maro, Jungle y John Mayer.

Sin embargo, Pinos asegura que no es ella quien tiene esos gustos musicales, sino su hijo, pues comparten cuenta.

Entre risas, la artista dice que todas las canciones de su top, encabezadas por su propio sencillo Pan con mantequilla, fueron escuchadas por él.

A excepción, por supuesto, de la salsa Me hace daño verte de Fresto Music, quien ella ha admitido escuchar durante todo el 2024.

Entre sus canciones con más reproducciones también están Hora Loca y Binikini de Rawayana junto a Gasolina de Daddy Yankee.

Chloe Silva, seguidora de Tyler The Creator

Michelle Espinosa: “Antes de enamorarme, no había escrito ni una canción” Leer más

El artista más escuchado por la cantante Chloe Silva fue Tyler The Creator, seguido por Kendrick Lamar, Labi Siffre, Beth Hart y Deftones.

La guayaquileña, quien destaca en los géneros Lo-Fi R&B, Pop Alternativo y Neo Soul, también comparte sus canciones favoritas del año.

Encabezando la lista está Búnker/Preroll, de mynameisntjmack y Tommy Richman. A la canción le sigue Not like us, de Kendrick Lamar; La Base, de Dano, Manu Beats y Dj Swet; Sticky, deTyler The Creator, GloRilla y Sexyy Red; y Operaciones, de Dano, Hoke y DJ Swet.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!