Legalmente rubia: "Lo femenino es poderoso"

¿Actores que cantan? ¿Cantantes que actúan? Ni lo uno ni lo otro, sino todo a la vez. El elenco de Legalmente rubia lo tiene claro y se apropia de todos sus talentos en este musical original de Broadway. Mar Rendón es la protagonista de esta historia que llegó por sorpresa a su vida, aunque era algo que buscaba desde pequeña. El teatro musical es una de sus pasiones y aunque se ha desarrollado más en el canto, durante su infancia tomó varias clases de baile siendo alumna de Danzas Jazz.

Hoy está viviendo su primer protagónico en un personaje de la misma compañía teatral, y que tiene las mismas vibras que su personalidad, según cuentan sus propios compañeros de reparto.

En esta ocasión se sumaron a la plática con EXPRESIONES Nicole Rubira, Juan Gálvez y Miguel Vélez, siendo este último también nuevo en el ambiente actoral, pero con la madera suficiente para ser Warner.

Esta historia, que se dio a conocer hace 23 años, primero como un libro y luego en el cine, fue llevada a los escenarios de Broadway en 2007 y desde ahí ha recorrido el mundo. Sobresalen las puestas en escena de Londres y de Buenos Aires. Ahora en Guayaquil hay una mezcla de artistas invitados especialmente para la obra (24 personajes) y otros bailarines de planta de Danza Jazz. Algunos de los actores tienen más de un personaje por la gran puesta en escena, que incluye 27 cambios de escenografía. Ivanna Freire, Ludovico Maquiavelo, Patricio López, Ivonne Hidalgo, Carolina Aguirre, Hugo Alejandro y Cristina Alcívar son algunos de los nombres que participan.

Durante las ocho semanas de ensayos exhaustivos, el elenco ha logrado una fuerte conexión, que se llevará fuera de las tablas este 13 de septiembre, día del estreno. Ese día Nicole Rubira (Paulette) cumple 33 años y espera festejar con todos sus compañeros. Bromeando, le dice al público que vaya a la función de estreno y que lleve su regalo. Luego, Juan, Miguel y Mar corrigen que lo mejor para celebrar este día sería ver a todos llegar con atuendos rosados. Este es el color clave en la historia, la cual celebra la feminidad con su sagacidad, encanto e inteligencia.

La entrevista

¿Cómo han logrado diferenciarse de las versiones anteriores de esta historia?

Mar: Todos estuvimos revisando nuestros personajes, no solo en el guion. Quisimos alimentarnos de todos los detalles. Algunos personajes son muy diferentes de la versión cinematográfica en comparación con la del teatro.

Juan: Eso va a ser muy bueno para el público porque muchos se han visto la película, pero el musical tiene muchos cambios y un final sorpresa. Por eso deben venir a verla.

Cuéntennos sobre el proceso para ingresar a la obra.

Nicole: A todos nos llamaron para hacer casting. En mi caso, me permitieron escoger entre Vivian Kensington (la prometida de Warner) o Paulette (la estilista y amiga de Elle). Me quedé con la última por la posibilidad que me daba el hacer un personaje diferente a los que he hecho. Es irreverente y tiene un final feliz. Es una obra que empodera a las mujeres.

¿Cómo han sentido estas ocho semanas de ensayos?

Juan: Con Danzas Jazz creo que he hecho ya siete musicales. Pero lo importante aquí es que cada hora de ensayo y tiempo que pasamos juntos te deja un gran aprendizaje. Las temporadas pasan, pero lo que te dejan las personas, conocer talentos nuevos, es lo más bonito de este trabajo. Encontrar, descubrir y compartir con tantos talentos es lo increíble.

Miguel: El apoyo colectivo es lo máximo. Todos han colaborado para que cada papel se enriquezca.

¿De qué manera celebrarán el día del estreno?

Nicole: Pues es mi cumpleaños y cómo lo celebraremos es secreto (risas).

Mar debuta en Danzas Jazz. ¿Cómo la recibieron?

Nicole: No solo Mar es nueva, hay mucho talento que se integra por primera vez.

Juan: Yo sabía de Mar por la televisión. Sabía que cantaba, pero cuando la conocí fue una gran conexión. Lo primero que le dije cuando nos presentaron fue: “Tú eres Elle Woods”. Desde el primer día lo está haciendo perfecto, porque no está actuando, lo está viviendo. La magia de actuar es hacer creer a otros un personaje y para hacerlo debes vivir la mentira. Con Miguel trabajamos juntos en una orquesta, nos vemos siempre, pero cuando la vi actuando también entendí por qué quedó en el personaje.

Y este entrenamiento vocal y de baile ha sido intenso. Es una obra llena de música, con 23 números. ¿Mar, de qué forma lo vives, a diferencia de tu carrera musical?

Mar: ¡Al fin pasó! La música que yo hago no me da para bailar y yo ya quería hacerlo. Yo hago baladas y pop rock. Estuve en talleres de teatro, tuve un grupo de baile de k-pop... y aunque he intentado hacerlo, en mis videos no funcionaba. Ahora ya puedo actuar y bailar como deseaba. Es importante para mí que el público conozca esta faceta mía.

¿Y los errores de los ensayos?

Mar: Hay muchísimos. Me he caído bastante… En nuestro grupo de WhatsApp tenemos stickers con las frases con las que más nos equivocamos.

La historia aborda el estigma de que las rubias son tontas. ¿Qué opinan sobre esto ustedes como Elle y Paulette?

Nicole: Es culpa del machismo. Incluso en los diálogos explicamos cómo ocurre así con Marilyn Monroe y otros personajes famosos y sus arquetipos. La ‘femme fatale’ siempre tiene el pelo oscuro… Y de estas comparaciones todas las mujeres salimos afectadas.

Juan: Esta historia conecta para que las personas conozcan que cada quien puede verse como guste y ser brillante.

Mar: La feminidad de Elle molesta a las personas. Aquí se plantea esta percepción de que se debe suprimir porque es algo malo. Y la obra quiere decir que ella puede ser las dos cosas al mismo tiempo: femenina e inteligente.

Sinopsis

Elle Woods es una chica que aparentemente lo tiene todo, muy popular en técnicas de moda y novia del heredero de una familia de apellido importante. Pero su vida da un giro total cuando su novio decide terminar la relación porque quiere hacer carrera en el mundo de la política y necesita una novia menos rubia.

Elle entonces decide hacer todo lo que sea necesario para inscribirse en la prestigiosa Facultad de Derecho de Harvard y demostrar que puede ser tan seria como cualquiera.

Pocos creen en ella al principio pero, fiel a sí misma, con frescura, audacia, las uñas lindas y usando rosa en tribunales, dejará sin palabras a más de uno. Y demostrará que los prejuicios definitivamente pasaron de moda.