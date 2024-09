Roberto Manrique: "La vida es mucho más que lo que mostramos en redes"

“Nada es ni tan blanco ni tan negro como uno lo cree. La vida es mucho más de lo que la curaduría de las redes sociales permite ver”, explica el actor ecuatoriano Roberto Manrique.

El artista recibe a Expresiones en El Teatro del Centro Comercial Iñaquito (CCI), en la capital, donde este jueves 12 de septiembre estrenará el monólogo El juego de ser perfecto.

Sofía Caiche: "Ofrecemos entretenimiento picante" Leer más

El escenario, donde ensaya previo a la inauguración de la obra, está lleno de cajas. Pero lejos de tratarse de un paso previo a la decoración de la escena, los arrugados y polvosos objetos son parte de la utilería desde a cual el actor ‘desempacará’ su propia historia.

Este señala que la idea tras El juego de ser perfecto surgió hace más de un año, mientras trabajaba en un proyecto en Ciudad de México. “Quería hacer un espectáculo teatral, y tenía varias ideas para el tema. Inicialmente pensé en hablar sobre mi trabajo por el medio ambiente, pero finalmente me di cuenta de que de lo que no hablaba nunca era sobre mí, sobre mi vida y sobre mi historia personal”, narra.

En ese momento, recuerda, llamó al director y productor chileno Sebastián Sánchez Amunátegui, con quien había trabajado en la popular obra teatral Puras cosas maravillosas, y le propuso la puesta en escena. (A esta luego se sumó como codirector el español Iñaki Moreno).

Te puede interesar: Katiuska Peralta se lesionó su pie derecho y está en cama

Sin embargo, antes de empezar a actuar, debía realizar la ardua labor de escribir sus recuerdos, tomando en cuenta qué quería narrar sobre su pasado, y cómo le afectarían esos recuerdos a sus amigos y familiares.

'El juego de ser perfecto' aborda los mejores y más duros momentos en la vida del actor. Se estrena el 12 de septiembre. Leonardo Velasco Palomeque

“Fue súper difícil. Mi prima, la escritora Mariella Manrique me asesoró y seguí sus consejos, escribiendo mis recuerdos como si fueran cuentos, sin un hilo conductor, solo como historias fluidas y sin filtro. Al principio no tenía ni idea de qué quería decir y eso me asustaba un poco, pero siento que es proceso de escritura tan desnudo y crudo, ayudó a que el texto final, el que es parte del guion, sea tan honesto conmigo mismo y con el público que me verá”, asegura.

La obra arranca con una narración cronológica, siguiendo al actor a través de su infancia y juventud, los inicios de su carrera y sus proyectos actuales. Sin embargo, el público juega un rol importante en cada función, eligiendo las historias que quieren escuchar, para demostrar que la vida, tal como esta puesta en escena, es también un juego.

“Lo cuento todo. Hay historias de mi familia, mis luchas personales, mis propias inseguridades en las distintas etapas de m vida, mis logros y éxitos y mis vicios, con los que he batallado. Sin duda es una historia que no habla solo sobre la luz, sino bastante de la sombra, de los claroscuros, y el público tiene la opción de elegir qué es lo que quiere saber”, señala.

Carlos Scavone vs Víctor Aráuz y Érika Vélez vs Emma Guerrero: qué está pasando Leer más

Pero ¿qué une a toda la obra? Manrique afirma que se trata de una experiencia sobrenatural que marcó su vida.

“No voy a contar más, deben venir y enterarse”, dice risueño.

Lo que sí confiesa es sentirse nervioso de abrir los lados más privados de su vida ante el público por primera vez.

Esos nervios se manifestaron en los últimos meses cuando le mostró el guion terminado a sus familiares y amigos.

“No quería estar más nervioso de lo que ya a iba a estar en el escenario pensando en cómo se sentirían escuchando algunas de las cosas que iba a revelar, así que los reuní previamente y se los leí. Las respuestas fueron muy buenas y eso me alegró y me reconfortó, pero no voy a mentir diciendo que estoy tranquilísimo, porque sí me da nervios pensar en cuál será la respuesta del público, pero tengo muchas expectativas de que esta será una obra con la que se divertirán, reirán y quizás llorarán un poquito”, señala.

Lee también: La verdad de Shakira: Los puntos claves de su carta a la Hacienda española

Las funciones de El juego de ser perfecto se llevarán a cabo del 12 de septiembre al 29 de septiembre. De jueves a sábado estas serán a las 19:00 y los domingos se realizarán a las 18:00.

El costo de ingreso es de $ 23.

La pieza, en el que Manrique interactúa con la audiencia, se podrá ver hasta el 29 de septiembre. Leonardo Velasco Palomeque

“Escribir me ayudó a procesar el duelo por la muerte de mi papá”

¿Cómo fue para ti volver a tu pasado para hallar y contar estas historias?

Fue muy interesante. Una de las primeras cosas que escribí para la obra fue un texto sobre uno de mis primeros recuerdos, la muerte trágica de una mascota. Es una historia que he contado muchísimas veces, pero que escribiéndola, me di cuenta de que es por eso que cada vez que paseo a Mila, mi perrita, tengo terror de que algo le vaya a suceder. En ese momento me di cuenta de que esta iba a ser una experiencia catártica.

¿Fue fácil?

No, no fue fácil. Todos tenemos recuerdos buenos, recuerdos malos y cosas que duelen. Quizás lo más duro de este proceso de escritura, fue escribir sobre mi padre, que falleció. Y claro, como toda muerte de un padre muy amado, hay un tiempo de duelo, de dolor, de sanación. Sus hijos heredamos esa comprensión que el tenía, un poco elevada, sobre la muerte pero a la hora de escribir, no fue nada fácil.

Masterchef Celebrity Ecuador 2: La Flaca Guerrero y los otros famosos confirmados Leer más

¿Sientes que la obra tiene más oscuridad que luz?

¡No! ¡Para nada! Ahorita noto que, con lo que he dicho, suena como un dramón, pero realmente es una comedia. Siento que hay un equilibrio entre drama, profundidad y humor. Tengo una gran capacidad para reírme se mí mismo , y eso se ve en la obra.

¿Cuál fue el gran reto de esta puesta en escena para ti?

Esta es la primera vez que soy un productor sin socios. En todos mis proyectos suelo tener socios que saben del negocio, pero esta vez me ha tocado ser el adulto completo, manejar las finanzas de la obra y hacer de todólogo. Ha sido durísimo, un gran desafío. He tenido que pedir ayuda, y he constatado lo que alguna vez leí en un graffiti, “en esta vida hay que aprender dos cosas: a decir no, y Excel”.

¿Qué pasará con El juego de ser perfecto tras el estreno en Quito?

Quiero llevarla a Guayaquil lo más pronto posible, pero aun estoy buscando sitio. Normalmente, las carteleras de los teatros se definen con un año de anticipación, pero espero hacer magia y lograrlo antes de que se acabe el año. ¡Crucemos los dedos!

¿Quién es Roberto Manrique?

Roberto Manrique tiene una larga trayectoria como actor de televisión, presentador y productor de cine. Su carrera televisiva se ha desarrollado principalmente con la cadena Telemundo en producciones como Doña Bárbara, Marido en Alquiler, Flor Salvaje y Sin Senos Si Hay Paraíso.

Incursionó en el producción cinematográfica con la película Translúcido, que lo llevó a los Premios Goya a competir en la categoría Mejor Película Extranjera.

Pese a ello, el teatro nunca ha estado lejos de su labor actoral, y ha trabajado en la obras como La gata sobre el tejado caliente, Peter Pan, Los hombres no mienten y la reconocida Puras Cosas Maravillosas.

Eduardo Maruri se hace pasar por un seminarista en 'El precio de amarte' Leer más

Antes de aventurarse a escribir El juego de ser perfecto, Manrique pensaba llevar a cabo una nueva temporada de esta última obra. La celebrada propuesta, que ha tenido varias temporadas en el país. “Me encanta esa obra y sé que al público le gusta, pero sentí que estaba listo para hacer algo distinto. Aun así, no descarto volver a presentarla”, dice.

A la par de su labor sobre las tablas, Manrique es activista ambiental y en 2019 creó la campaña #JuntosXlaTierra. “Para mí es muy dolorosa la manera en la que hemos acabado con los bosques, y los efectos graves que esto conlleva. Me motiva es la conversación y el anhelo de cuidar y regenerar estos espacios”, dice.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!