María de Lourdes Luque: "No veo en Ecuador a una María Corina Machado"

En la oficina de María de Lourdes Luque (69), gerente de Corpei, se aprecian algunas fotos familiares, entre las que destacan la de su mamá, Isabel de Luque, y otra con sus cuatro hijas, Mónica Isabel, María de Lourdes, Denisse Alexandra y Mariela. Es un espacio muy iluminado, con buena vista, no muy amplio y en el que la puerta siempre está abierta.

La exministra de Medio Ambiente es una de las 33 mujeres en representación de Ecuador (en su mayoría empresarias, además políticas y de otras profesiones) que en un gesto de solidaridad y apoyo levantaron su voz, así como las colombianas y mexicanas, para respaldar a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, y pedir la libertad del país vecino, sumido en una crisis prolongada bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Nosotras como mujeres comprometidas levantamos nuestras voces desde Ecuador. Con profunda convicción por un mundo más justo, en esta hora crítica de nuestra historia, unimos corazones y fuerzas para enviar un mensaje de firme solidaridad a María Corina Machado y al pueblo venezolano, quienes luchan incansablemente por recuperar la democracia y los derechos humanos. Este momento nos recuerda la fuerza que reside en la unidad de las mujeres de América Latina”, expresa parte del mensaje de las líderes locales, que lleva el título de ‘Siempre juntas, fuertes e inquebrantables’.

Tiene una duración de dos minutos con 19 segundos y se difundió en las redes sociales a través del perfil de la empresaria Isabel Noboa. Este pronunciamiento se da en un momento complicado para esa nación, en el que el deseo de cambio se intensificó tras los comicios del 28 de julio de 2024.

Isabel Noboa, María Paz Jervis, María José Jaramillo, Ana María Pesantes, Marianella Ubilla, Carolina Brito, Pierangela Sierra, Melissa Uscocovich, Carolina Kourroski, Cecilia Paredes, Marcia Yasbek, Lucía Arteta, Mónica Heller, María Paulina Romo, Leslie Jarrín, Susana Rivadeneira, Sandra Reed, Alejandra Espinoza, Bianca Dager, Inés Manzano, Lourdes Luque, Gisella Montalvo, Jimena Babra, Caterina Costa, Jessica Sandoval, Ana María Serrano, Cristina Páez, Michelle Arévalo, Adriana Hoyos, Mónica Acquaviva, Carolina Orozco, Mariuxi Villacrés y Larissa Marangoni son las que participaron, en ese orden.

La política venezolana agradeció con las siguientes palabras: “Todo mi cariño y agradecimiento a las fuertes e inquebrantables mujeres de Ecuador. Son momentos muy duros que estamos viviendo. Un mensaje de fuerza que nos ha llegado al alma y les aseguramos que nosotros vamos hasta el final por nuestros hijos, por la dignidad de Venezuela y por la estabilidad y democracia de la región”.

"Es importante que no se sienta sola"

María de Lourdes Luque asegura que, en su grupo, “el 80 % son empresarias. Consideramos que era una manera de hacer algo por la democracia en Venezuela. Nos enteramos del fraude monumental que se dio en las pasadas elecciones y lastimosamente nadie garantiza que esa población tenga derecho a una alternativa democrática.

No podemos irnos de guerrilleras a pelear junto con ella. Venezuela, un país rico, era el lugar donde los ecuatorianos se iban en las décadas de los 60 y 70. La migración era impresionante. Los ecuatorianos tenemos una deuda de gratitud con esa nación. Hay que reconocerlo. Tampoco es justo que muchos de ellos que son profesionales estén en una esquina vendiendo caramelos o de empleados en un restaurante”.

Reunir a mujeres empresarias, políticas y de otras profesiones no habrá sido sencillo, por diferentes razones, entre ellas porque ideológicamente no están de acuerdo o por disponibilidad de tiempo.

María Corina es una mujer que se expone, está dando la vida, sacrificándose para que su pueblo sea libre. Siempre hay una organizadora, en el caso de Ecuador fue María José Jaramillo. No fue fácil hacer ese video, nos dieron un guion y el formato, cada una tenía que decir un texto. En 72 horas se hizo. Fue un gran trabajo empezar a seleccionar a las que intervendrían. Algunas aceptaron, otras declinaron, porque están en puestos políticos o porque ideológicamente no comparten esta lucha. El viernes de la semana pasada se lo enviamos.

María Corina Machado dice que irá hasta las últimas consecuencias. Es muy importante que en circunstancias tan adversas no se sienta sola en su lucha.

No era solo enviarle un mensaje a María Corina, es como nos protegemos a nosotros mismos, Dios no quiera que lleguemos a un escenario así. Nos gustaría ser un eco latinoamericano de muchas mujeres, ya sean empresarias, indígenas, políticas o de cualquier profesión. Es muy importante que no se sienta sola en su lucha, que se sumen otros países. Si no buscamos cómo fortalecernos, estamos perdidos.

"Me sentí honrada que me hayan considerado"

Cuando ve este video a través de las redes sociales, ¿qué sentimientos afloran al saber que aportó con su granito de arena?

Realmente fue muy emocionante. Es una manera de asentar los valores personales que Dios me ha permitido desarrollar a lo largo de mi vida. Mi madre fue parte de las mujeres que en 1968 salieron a las calles de Guayaquil en contra de una dictadura. Pateaba bombas y se las devolvía al Ejército. Es importante ejercer ese derecho que deberíamos tener las mujeres de reclamar frente a las injusticias.

Así como su madre le dio un ejemplo de lucha, ustedes se los dan a sus hijos y nietos.

Son mujeres extraordinarias las que aparecen en el video. Me siento honrada de que me hayan considerado. Soy luchadora, amo a mi país, la libertad y la democracia. En mi caso, tengo cuatro hijas y 12 nietos. Me interesaría que no solo mis hijas, también mis nietas (son 10) amen, se entreguen y den de sí a su país. No quiero que se marchen al extranjero. Recuerdo que cuando trabajé en Fundación Huancavilca, uno de los ‘gringos’ contaba que tenía un profesor en la universidad que decía que se debía ser como el cerdo, no como la gallina. En ocasiones, en un desayuno sirven tocino con huevos: el cerdo da la vida, pero la gallina solo pone los huevos. Así debemos ser.

Las mujeres colombianas dicen en su mensaje que ningún hombre ha puesto a temblar a Nicolás Maduro como lo tiene temblando María Corina.

Es la primera vez que alguien de su perfil no sale corriendo. Juan Guaidó se quedó silenciado. Es una mujer de armas tomar, no lo deja dormir.

"Su entrega total es un ejemplo que debemos aplaudir"

De acuerdo con su punto de vista, ¿cuál cree que es el ejemplo que ella deja a las mujeres latinas?

Nunca abandonar sus principios, a la gente más pobre, a la que está sufriendo. La he visto en videos compartir con ellos, llora de emoción. Su entrega total es impresionante. La preocupación por la libertad y democracia, el amor a los que menos poseen son los ejemplos que debemos aprender y aplaudir.

Es gerente de Corpei. Miguel Canales

¿Cree que existe en Ecuador una mujer con el perfil de María Corina Machado, con sus ‘ovarios’?

No las veo. Tal vez porque no estamos en las circunstancias tan adversas y extremas como Venezuela. Ojalá que nunca se den. Veo gente que ama a su país, pero aprendamos. Si María Corina puede, también podemos. Nunca perder la esperanza. En Corpei mantengo contacto y relaciones con empresas e inversionistas. Los que vienen a invertir dicen que nosotros siempre miramos por el espejo retrovisor, que no vemos hacia adelante el potencial que tenemos y que solo miramos para atrás. Ellos creen en nosotros.

