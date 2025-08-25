Expreso
Accidente tránsito.
El accidente de tránsito acabó con la vida de un funcionario municipal.CORTESÍA

Agente Municipal muere en accidente de tránsito con vehículo blindado en Guayacanes

El fallecido era un Agente de Control Municipal de Guayaquil. Tres personas quedaron atrapadas en la camioneta

La tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, un accidente de tránsito en el norte de Guayaquil dejó como saldo la muerte de un funcionario municipal, hecho que ha generado conmoción en la ciudad.

El siniestro se registró en Guayacanes

De acuerdo con información del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), el siniestro se produjo en la ciudadela Guayacanes, cuando una camioneta blindada de una empresa de traslado de valores y una motocicleta impactaron. 

Como resultado, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar, mientras que tres ocupantes del vehículo blindado quedaron atrapados en la cabina. Tras una intensa labor de rescate, fueron liberados por los bomberos, atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a diferentes casas de salud.

Según información pública de la ATM, la camioneta involucrada tiene un registro de 80 multas de tránsito pagadas.Dato 
Testigos señalaron que el fallecido era un joven agente del Municipio de Guayaquil. Pese a los intentos de auxilio, cuando llegaron los equipos de emergencia ya no presentaba signos vitales. La información fue confirmada horas después por la empresa pública Segura EP.

Reacciones ciudadanas e investigaciones

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la frecuencia de este tipo de accidentes en el sector y solicitaron a las autoridades mayores controles de tránsito y señalización adecuada para reducir la siniestralidad vial.

Hasta el momento no se ha determinado quién sería el responsable del accidente que enluta a la ciudad y al Cabildo porteño.

