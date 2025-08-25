"Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

Un ciudadano reclamó en redes sociales por una aparente obra inconclusa. El alcalde de Guayaquil dio su respuesta

El alcalde respondió en su cuenta de X la denuncia ciudadana por un hueco.

Un reclamo ciudadano por una presunta obra inconclusa en el norte de Guayaquil desató un intenso debate en redes sociales durante el fin de semana. El hecho terminó con una respuesta directa y desafiante del alcalde Aquiles Álvarez, lo que encendió aún más la conversación digital.

El reclamo del ciudadano en redes sociales

El usuario de X @abadriansantana denunció que el pasado 24 de agosto, alrededor de las 21:30, su vehículo cayó en un hueco en la calle Primera de Mapasingue Este, aparentemente ocasionado por una obra inconclusa y sin señalización. Según relató, el incidente afectó la salud de su madre, quien lo acompañaba, y provocó daños en su automóvil.

“Señor Alcalde @aquilesalvarez, ayer 24/08, 21:30, mientras circulaba en compañía de mi madre caí en un gran hueco producto de una obra inconclusa no señalizada, lo que afectó la salud de mi madre y dañó mi vehículo. ¿Quién se hace responsable?”, escribió el ciudadano en su cuenta.

En un segundo mensaje, Santana detalló los gastos que enfrentó tras el percance: 85 dólares en atención médica para su madre, 60 dólares en grúa y 35 dólares en movilización, sin contar las reparaciones del vehículo y el valor de parqueadero. Además, reclamó no haber recibido respuesta al comunicarse con la línea municipal 181.

La respuesta del alcalde Aquiles Álvarez

El alcalde Aquiles Álvarez no tardó en pronunciarse. En tono desafiante, respondió al ciudadano asegurando que asumiría los gastos, pero con una condición:

“Yo te los pago, pero también hay que revisar cámaras a ver la velocidad de la persona que iba manejando”, escribió el burgomaestre en X.

Su contestación dividió opiniones y generó decenas de reacciones en la red social.

Yo te los pago, pero también hay que revisar cámaras a ver la velocidad de la persona que iba manejando. — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 25, 2025

Reacciones ciudadanas con quejas

El cruce de mensajes despertó una ola de comentarios de otros usuarios. “Yo pasé por ahí y era un accidente cantado. ¡Hagan bien las cosas, vagos! Despidan al responsable”, reclamó @CafeAmargo_88.

Otros aprovecharon para denunciar situaciones similares en distintos puntos de la ciudad, señalando problemas con obras inconclusas y alcantarillas sin tapas.

La controversia continúa abierta en redes sociales, donde ciudadanos piden mayor control y señalización en las obras municipales para prevenir accidentes.

