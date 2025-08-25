Vía a la costa sufrirá corte de agua de 18 horas durante el próximo fin de semana

El corte del suministro será desde las 04:00 hasta las 22:00. Conoce las zonas que serán afectadas

El corte de agua afectará a miles de familias del sector.

Un nuevo corte de agua potable está previsto para gran parte de la vía a la costa en Guayaquil este sábado 30 de agosto de 2025, según informó la concesionaria Interagua.

La suspensión del servicio, que se extenderá por 18 horas continuas, responde a trabajos programados en el kilómetro 13.5 de esta transitada arteria de la ciudad.

De acuerdo con la empresa, las labores consisten en la reparación de un acueducto de 700 milímetros, intervención que permitirá reforzar la red de distribución, mejorar la presión y asegurar un suministro más estable para los usuarios.

El corte se realizará desde las 04:00 hasta las 22:00 del sábado. Interagua recomienda a los habitantes y negocios de la zona almacenar agua con anticipación y tomar previsiones para evitar contratiempos.

Accidente en vía a la costa: el bus volcado registra cerca de 50 multas de tránsito Leer más

Sectores que estarán sin agua

La medida impactará tanto a urbanizaciones privadas como a recintos y comunas del sector. Entre las urbanizaciones afectadas se encuentran: El Crisol, Villa Nova, Jardines del Salado, Portete de Tarqui, El Salitral, Puertas al Sol, Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul, Bosques de La Costa, Colinas del Bosque, Torres del Salado, Belo Horizonte, Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita, Casa Club, Portal Al Sol (Etapas I-II), Laguna Club, Punta Esmeralda, Almangla, Terranostra, Porto Alegre, Costa Sol, Costa Real, Ficus, Ciudad Olimpo, Ciudad Satélite de Los Ángeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro, Villa Blanca, Valle Alto, Costa Garden, Vía al Sol, Villas del Bosque y Oporto.

En cuanto a los recintos, estarán incluidos San Andrés, Las Balsas, El Consuelo, Las Micas, Cristal, Las Piedritas, San Cristóbal, Bajada de Progreso, Safando, El Tigre, Bajada de Chanduy, San Jerónimo I y II, Cerecita, San Isidro, San Jerónimo de Bajada de Chanduy, Palo Santo, Chongón, Eloy Alfaro, Casas Viejas y San Juan del Peaje.

También se verán impactadas las comunas: Mamey, San José de Amén, Olmedo, Sucre y Progreso, así como varios caseríos ubicados entre el kilómetro 35 y el kilómetro 73 de la vía a la costa.

Aunque la suspensión temporal generará incomodidad, Interagua explicó que más de 27.000 usuarios resultarán beneficiados a largo plazo, pues la rehabilitación del acueducto contribuirá a optimizar la cobertura del servicio y a garantizar un sistema de distribución más eficiente en esta creciente zona de la ciudad.

📢 ANUNCIO IMPORTANTE - TRABAJO PROGRAMADO

Seguimos trabajando para brindar un servicio de calidad a distintos lugares de la ciudad. Realizaremos importantes trabajos en el km 13.5 de vía a la Costa.💧



🚨 Desde las 04h00 hasta las 22h00 del sábado 30 de agosto.



➡️ Conoce los… pic.twitter.com/jWtFAiM3gI — Interagua C. Ltda (@interagua) August 25, 2025

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí