Guardia de seguridad muere tras frustrar asalto en local del norte de Quito

La calle Finlandia fue cerrada temporalmente para permitir las investigaciones tras el asesinato del guardia de seguridad.

Un guardia de seguridad perdió la vida la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026, tras intentar evitar un asalto en un local comercial ubicado en la calle Finlandia, en el norte de Quito. El hecho ha generado conmoción y volvió a encender las alertas sobre la modalidad delictiva de robos cometidos por sujetos que se hacen pasar por repartidores de delivery.

Así ocurrió el ataque armado en la calle Finlandia

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el incidente ocurrió aproximadamente a las 13:50, cuando el ECU-911 recibió una alerta sobre un presunto robo en curso. Personal policial se trasladó al sitio y confirmó el fallecimiento del guardia, quien recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

El jefe subrogante del Distrito Metropolitano de Quito, Germán León, explicó que, según versiones de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, los sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de motocicletas y vestían uniformes similares a los de empresas de reparto a domicilio.

Al ingresar al local, el guardia intentó intervenir para llamarles la atención. Sin embargo, no logró utilizar su arma de fuego. “El guardia saca un gas para intentar defenderse y en ese momento los antisociales le disparan”, detalló León.

Tras el ataque, los agresores huyeron a gran velocidad en las motocicletas. Las primeras pericias policiales indican que los sospechosos no lograron sustraer ningún objeto del establecimiento. “No tenemos claridad sobre por qué ingresaron al local ni en qué momento se percataron de que el guardia los enfrentó”, señaló el jefe policial.

Policía investiga banda delictiva que opera en motocicletas

Las investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pertenecerían a una banda delictiva dedicada a perfilar víctimas que portan objetos de alto valor, como relojes de lujo y joyas de oro, una práctica que ha ido en aumento en varios sectores de la capital.

⚠️ En un robo a mano armada en #Quito, en un local comercial ubicado en la Calle Irlanda, entre Austria y 6 de Diciembre, un guardia de seguridad fue asesinado por los asaltantes pic.twitter.com/zU63rOEjYT — OJOseco (@OjoSecoEcuador) January 7, 2026

La Policía Nacional advirtió que este crimen se suma a una modalidad delictiva recurrente en Quito: el uso de motocicletas, cajas de reparto falsas y vestimenta de delivery para cometer robos y ataques armados. Ante esta situación, las autoridades anunciaron el refuerzo de operativos de control.

“Estamos intensificando los operativos a motocicletas y vehículos en distintos puntos de la ciudad para identificar a quienes utilizan esta fachada con fines delictivos”, afirmó León.

El caso continúa bajo investigación, mientras la Policía mantiene labores de búsqueda para dar con el paradero de los responsables.

