Bono de Desarrollo Humano: así puedes cobrar hasta $ 150 en enero

Estas son las fechas de pago del Bono de Desarrollo Humano según el último dígito de la cédula

Referencia. El Bono de Desarrollo Humano se paga en enero de 2026 según el último dígito de la cédula.

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) enero 2026 se consolida como uno de los principales programas de protección social en Ecuador, dirigido a familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza. Esta ayuda económica es administrada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y busca garantizar un ingreso mínimo que permita cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

¿Cuánto se paga por el Bono de Desarrollo Humano en enero de 2026?



Para enero de 2026, el monto base del Bono de Desarrollo Humano se mantiene en $ 55 mensuales. No obstante, este valor puede incrementarse mediante el componente variable, que se activa cuando en el hogar existen hijos menores de edad.

Según el número y la edad de los niños y adolescentes, la transferencia mensual puede alcanzar hasta $ 150. Este mecanismo tiene como finalidad incentivar la asistencia escolar regular y el cumplimiento de controles médicos, promoviendo el desarrollo integral de los menores.

¿Quiénes reciben el Bono de Desarrollo Humano?

El Bono de Desarrollo Humano enero 2026 no requiere inscripción previa. La asignación se realiza de forma automática, con base en la información registrada en el Registro Social, la base de datos oficial que identifica a los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad económica en el país.

Cómo consultar si eres beneficiario del Bono de Desarrollo Humano

El MIES mantiene habilitado un sistema de consulta en línea, gratuito y personal, para verificar si una persona es beneficiaria del bono y conocer el punto autorizado de pago.

Pasos para consultar el Bono de Desarrollo Humano enero 2026:

Ingresar al portal oficial del MIES.

Seleccionar la opción “Consulta si eres beneficiario de Bonos y Pensiones y los puntos de pago”.

Elegir la primera alternativa disponible.

Ingresar el número de cédula y el código dactilar.

Revisar el resultado que indica si el bono fue asignado y cómo cobrarlo.

Requisitos para recibir el Bono de Desarrollo Humano

Requisitos para acceder al Bono de Desarrollo Humano

No estar afiliado al IESS, excepto al Seguro Social Campesino o al trabajo no remunerado del hogar.

Ser representante de un hogar en situación de pobreza o extrema pobreza.

Tener prioridad como mujer jefa de hogar, entre 18 y 64 años.

Estar registrado en el Registro Social vigente

Fechas de pago del Bono de Desarrollo Humano según el último dígito de la cédula

El cobro del bono se realiza de forma mensual y se organiza de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad:

Dígito 0: 10, 20 y 30 de enero

Dígito 1: 1, 11, 21 y 31 de enero

Dígito 2: 12 y 22 de enero

Dígito 3: 3, 13 y 23 de enero

Dígito 4: 4, 14 y 24 de enero

Dígito 5: 5 y 15 de enero

Dígito 6: 6, 16 y 26 de enero

Dígito 7: 7, 17 y 27 de enero

Dígito 8: 8, 18 y 28 de enero

Dígito 9: 9, 19 y 29 de enero

