PLAN SALUD
Salario 2026
Para 2026, el 83 % de empesas ecuatorianas proyecta aumentos en el salario.Freepik

Ecuador: Empresas prevén subir sueldos en 2026 ¿qué sectores se beneficiarán?

Las firmas proyectan incrementos salariales promedio de 3,12 % para 2026, ligeramente superiores al 3,05% aplicado en 2025,

Las empresas ecuatorianas proyectan incrementos salariales promedio de 3,12 % para 2026, ligeramente superiores al 3,05% aplicado en 2025, según un estudio de Deloitte Consulting realizado a 209 organizaciones del país. Sin embargo, este análisis evidencia también una brecha tecnológica preocupante que podría comprometer la competitividad futura.

Mientras las compañías planifican ajustes salariales moderados, solo el 19 % ha implementado herramientas de inteligencia artificial (IA) en procesos de gestión de talento humano. El 51 % reconoce estar únicamente "parcialmente preparado" para integrar estas tecnologías en sus operaciones.

Farmacéuticas lideran aumentos, construcción rezagada

En 2025, el incremento salarial efectivo fue del 3,05 %, con ajustes realizados por el 78 % de las empresas. Mientras tanto, para 2026, el 83 % proyecta aumentos, con un promedio de 3,12 %, refiere Deloitte.

Los sectores que liderarán los incrementos salariales para 2026 son:

  • Farmacéutico (3,79 %),

  • Financiero (3,57 %) y

  • Automotriz (3,40 %).
En contraste, los sectores de construcción y exportación presentan los menores aumentos proyectados con 2,72 % y 2,88 % respectivamente.

El estudio, que abarcó empresas de servicios (54 %), industria (33 %) y comercio (13 %), revela que 83 % de las organizaciones aplicará aumentos salariales el próximo año, mientras que 12 % aún no define y 6 % no incrementará remuneraciones.

La rotación laboral y uso de la IA

En 2025, la rotación laboral alcanzó 12,65 %, impulsada principalmente por salarios insuficientes (43 %) y falta de oportunidades de crecimiento (40 %). Esta tendencia presiona a las empresas a fortalecer sus estrategias de retención, donde 88 % ha implementado programas de bienestar y flexibilidad laboral.

La adopción limitada de IA contrasta con los beneficios reportados por las empresas que sí la utilizan. Entre estos destacan automatización de tareas repetitivas (31 %), mejora en toma de decisiones (22 %) y aumento de productividad (20 %). Las principales barreras para su implementación son falta de conocimiento técnico (36 %) y presupuesto (28 %).

Roberto Estrada, socio de Deloitte Consulting, advierte que esta brecha tecnológica podría generar una "tormenta perfecta" donde las presiones salariales, cambios generacionales y lenta digitalización obliguen a acelerar transformaciones o arriesgar pérdida de talento ante competidores más ágiles.

El contexto económico mantiene estabilidad con crecimiento proyectado de 3,2 % para 2025 y 2,0 % para 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La tasa de empleo adecuado se ubica en 37,1 % mientras el desempleo disminuyó a 3,2 %.

Empresas consideran necesario revisar la jubilación patronal

Un tema adicional que preocupa a las organizaciones es la jubilación patronal. El 68 % considera necesario revisar esta normativa vigente desde 1938, proponiendo esquemas flexibles que equilibren protección laboral con sostenibilidad empresarial.

Las empresas que han transformado sus procesos con IA representan apenas 23 % del total, evidenciando el camino por recorrer en la modernización del mercado laboral ecuatoriano para 2026.

