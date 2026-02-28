Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

En la avenida Polonia y Vancouver, norte de Quito, queda la sede de la Izquierda Democrática.
La Izquierda Democrática busca a sus candidatos para las seccionales 2027.Archivo EXPRESO

Izquierda Democrática busca candidatos para 2027 con postulaciones en línea

El partido político tuvo encuentro "ID rumbo al 2027". Luego de eso anunció la posibilidad de postulación con un formulario

El próximo 14 de febrero de 2027, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a las autoridades de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. En ese escenario, partidos como la Izquierda Democrática iniciaron la búsqueda de sus candidatos.

(NO TE PIERDAS: Elecciones del 14 de febrero con Ley Seca preocupan al sector gastronómico)

Esa organización política abrió la posibilidad de postulaciones. En su cuenta de X, la Izquierda Democrática señaló: “Hacemos una convocatoria pública y abierta para que los mejores ecuatorianos y ecuatorianas participen para precandidaturas, plan ciudad y equipos técnicos”.

RELACIONADAS

Es decir, el partido naranja buscará a sus posibles candidatos por fuera de la organización política. Para receptar nombres, recurrió a postulaciones en línea mediante un formulario que consta de cinco páginas. Además, no solo existe la posibilidad de aspirar a una candidatura, sino también de postularse como voluntario.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 14 de febrero de 2027.

Inscripción, campaña y posesión: las fechas claves de las elecciones seccionales 2027

Leer más

La decisión se tomó en un encuentro denominado “ID rumbo al 2027”, realizado el 27 de febrero de 2026.

¿Cómo avanza la organización del proceso electoral?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró el inicio del proceso electoral y definió el calendario que regirá todo el proceso. Actualmente está en marcha la etapa preelectoral

Como parte de esta fase se establecieron plazos para aprobar el plan operativo, el presupuesto, las disposiciones generales para su administración y las directrices generales.

De acuerdo con el calendario electoral, los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2026. Este paso es clave para la posterior inscripción de candidaturas.

Antes de las postulaciones oficiales, el CNE deberá aprobar la convocatoria a elecciones, prevista para el 29 de agosto de 2026. La convocatoria será difundida al día siguiente.

La inscripción de candidaturas arrancará el 31 de agosto y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2026. Luego se abrirá la etapa de objeciones y se emitirán las resoluciones correspondientes por parte del órgano electoral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Argentina apoya bombardeos en Irán y ordena blindar dependencias judías

  2. Guayaquil City vs Aucas EN VIVO hoy: minuto a minuto LigaPro 2026

  3. Izquierda Democrática busca candidatos para 2027 con postulaciones en línea

  4. Ataque de Israel a escuela en Irán deja 85 muertos y desata caos en Teherán

  5. Medvedev campeón en Dubai: Griekspoor no jugó la final por lesión

LO MÁS VISTO

  1. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

  2. Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación

  3. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  4. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  5. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

Te recomendamos