Izquierda Democrática busca candidatos para 2027 con postulaciones en línea

El partido político tuvo encuentro "ID rumbo al 2027". Luego de eso anunció la posibilidad de postulación con un formulario

La Izquierda Democrática busca a sus candidatos para las seccionales 2027.

El próximo 14 de febrero de 2027, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a las autoridades de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. En ese escenario, partidos como la Izquierda Democrática iniciaron la búsqueda de sus candidatos.

Esa organización política abrió la posibilidad de postulaciones. En su cuenta de X, la Izquierda Democrática señaló: “Hacemos una convocatoria pública y abierta para que los mejores ecuatorianos y ecuatorianas participen para precandidaturas, plan ciudad y equipos técnicos”.

Es decir, el partido naranja buscará a sus posibles candidatos por fuera de la organización política. Para receptar nombres, recurrió a postulaciones en línea mediante un formulario que consta de cinco páginas. Además, no solo existe la posibilidad de aspirar a una candidatura, sino también de postularse como voluntario.

La decisión se tomó en un encuentro denominado “ID rumbo al 2027”, realizado el 27 de febrero de 2026.

¿Cómo avanza la organización del proceso electoral?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró el inicio del proceso electoral y definió el calendario que regirá todo el proceso. Actualmente está en marcha la etapa preelectoral.

Como parte de esta fase se establecieron plazos para aprobar el plan operativo, el presupuesto, las disposiciones generales para su administración y las directrices generales.

De acuerdo con el calendario electoral, los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2026. Este paso es clave para la posterior inscripción de candidaturas.

Antes de las postulaciones oficiales, el CNE deberá aprobar la convocatoria a elecciones, prevista para el 29 de agosto de 2026. La convocatoria será difundida al día siguiente.

Con casa llena realizamos el evento "ID Rumbo al 2027". Hacemos una convocatoria pública y abierta para que los mejores ecuatorianos y ecuatorianas participen para precandidaturas, plan ciudad y equipos técnicos.

La inscripción de candidaturas arrancará el 31 de agosto y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2026. Luego se abrirá la etapa de objeciones y se emitirán las resoluciones correspondientes por parte del órgano electoral.

