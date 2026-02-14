Inscripción, campaña y posesión: las fechas claves de las elecciones seccionales 2027

El Consejo Nacional Electoral definió los plazos para el desarrollo del proceso con el que se elegirá autoridades seccionales

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 14 de febrero de 2027.

El calendario para las seccionales de 2027 quedó definido. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 14 de febrero de 2027. Además de esa fecha, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó otros hitos clave del proceso.

La mañana de este 14 de febrero de 2026, el CNE se reunió para declarar el inicio del proceso electoral. La resolución fue adoptada por unanimidad. También se aprobó el calendario, cuya fecha de arranque es este mismo día.

Actualmente está en marcha la etapa preelectoral. Como parte de esta fase se establecieron plazos para aprobar el plan operativo, el presupuesto, las disposiciones generales para su administración y las directrices generales.

Hasta el 20 de julio de 2026 está prevista la realización de los consejos consultivos con las organizaciones políticas. En tanto, hasta el 9 de abril de 2026 se aprobará el registro electoral pasivo.

Ese mismo 9 de abril se cerrarán las circunscripciones electorales cantonales y de organización territorial. Además, hasta el 13 de mayo de 2026 se desarrollará la campaña de cambios de domicilio, inscripción de extranjeros y habilitación del Registro Electoral Pasivo.

¿Cuándo será la inscripción de candidaturas?

De acuerdo con el calendario electoral, los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2026. Este paso es clave para la posterior inscripción de candidaturas.

Antes de las postulaciones oficiales, el CNE deberá aprobar la convocatoria a elecciones, prevista para el 29 de agosto de 2026. La convocatoria será difundida al día siguiente.

La inscripción de candidaturas arrancará el 31 de agosto y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2026. Luego se abrirá la etapa de objeciones y las resoluciones correspondientes por parte del órgano electoral.

La campaña electoral se desarrollará del 13 de enero al 11 de febrero de 2027. Los debates obligatorios están previstos entre el 16 y el 31 de enero de ese año.

Según el CNE, las autoridades electas en 2027 serán posesionadas el 14 de mayo de ese mismo año.

Otras fechas importantes

Hasta el 16 de agosto de 2026 se podrán registrar alianzas electorales.

El 3 de enero de 2027 vence el plazo para notificar a los ciudadanos seleccionados para integrar las Juntas Receptoras del Voto.

Se realizarán dos simulacros nacionales: el 17 y el 31 de enero de 2027.

Las personas privadas de libertad votarán el 11 de febrero de 2027.

El programa Voto en Casa se desarrollará el 12 de febrero de 2027.

