Elecciones seccionales serán el 14 de febrero 2027: CNE declaró inició del proceso

El órgano se reunió para aprobar el inició del proceso y también el calendario electoral que regirá las seccionales 2027

El Pleno del CNE declaró el inicio del proceso electoral este 14 de febrero de 2026.

Los ecuatorianos regresarán a las urnas el próximo 14 de febrero de 2027. La mañana de este 14 de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para declarar el inició del proceso electoral de los Comicios 2027 para elegir a las autoridades seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El Código de la Democracia establece que, un año antes de las votaciones, el órgano electoral debe declarar el inicio del proceso. Con esto arrancan los preparativos para las votaciones en las que se escogerán alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, además del nuevo Pleno del CPCCS.

La resolución adoptada por el Pleno del CNE señala que se aprueba la declaratoria del inicio del proceso electoral. Esto incluye las actividades y operaciones dentro de las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

Cada consejero razonó su voto. Así, el vocal José Cabrera señaló que este es el primer paso para encaminarse a un nuevo proceso electoral. También dijo que espera un trabajo conjunto con las organizaciones políticas que participarán.

Por su parte, la presidenta del CNE señaló: "Damos un paso trascendental al declarar el inicio del proceso electoral. Lo hacemos con la responsabilidad que exige la Constitución y la experiencia acumulada. Cada proceso ha dejado lecciones y hemos fortalecido nuestro sistemas. Ese nuevo proceso será organizado con rigor técnico y transparencia. La resolución se aprobó con el voto de los cinco integrantes del Pleno.

La fecha de las votaciones se definió en el calendario aprobado esta mañana por los vocales del CNE. Alí también se estableció los plazos para la inscripción de las candidaturas y la campaña electoral.

