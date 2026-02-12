CNE fija vigencia de certificados de votación provisionales hasta marzo de 2026

La entidad electoral detalla proceso de canje de documento. El trámite se realiza previo pago de multas

Hasta el 31 de marzo de 2026 tendrán validez los certificados de votación provisionales del Referéndum y Consulta Popular 2025.

Los certificados de votación provisionales tendrán validez hasta el 31 de marzo de 2026, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE). El anuncio fue realizado este jueves 12 de febrero por el organismo electoral.

Este documento fue emitido para los electores que no sufragaron en el Referéndum y Consulta Popular 2025, celebrado el pasado 16 de noviembre. También lo obtuvieron quienes no votaron debido a la pérdida o extravío de su documento de identidad.

Opciones para el canje del documento

El CNE indicó que el canje del certificado provisional podrá realizarse de manera virtual, a través de su portal web, o de forma presencial en cualquiera de las 24 delegaciones provinciales.

Para efectuar el trámite, los ciudadanos deberán cancelar previamente las multas pendientes de procesos electorales anteriores, ya sea en:

Entidades financieras,

En ventanilla o

Mediante canales digitales como la banca en línea y aplicaciones móviles.

Consulta de valores pendientes

En el portal digital del CNE, la ciudadanía puede verificar si mantiene valores pendientes de pago. Para acceder a esta información, el usuario deberá registrarse previamente en la plataforma.

El certificado provisional es válido para realizar diversos trámites tanto en el sector público como en el privado. Además, constituye un requisito para el ejercicio y posesión de cargos públicos.

