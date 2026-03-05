Expreso
  Cuenca

Ataque armado cuenca
La víctima del ataque al estilo sicariato ocurrió durante el velorio de su hermano.Claudia Pazán

Cuenca: Implicados en sicariato cometido en sala de velación están detenidos

El hecho violento dejó una mujer asesinada y dos personas heridas

Dos hombres fueron detenidos como presuntos implicados en un crimen al estilo sicariato cometido en una sala de velaciones del centro de Cuenca

El hecho ocurrió la noche del lunes, 2 de marzo de 2026, durante la velación de un joven que también fue víctima de sicariato el día anterior. Cuenca ha registrado entre el 26 de febrero y el 2 de marzo cuatro ataques armados en diferentes zonas de la ciudad. 

El crimen

La víctima fue Sandy Quishpe, de 43 años, quien lloraba la muerte de su hermano cuando fue atacada durante la ceremonia de velación de su hermano John Andrés Fuentes Quishpe, también acribillado por desconocidos.  

Versión de testigos reseña que un hombre desconocido ingresó al lugar, cerca de la medianoche, y tras identificar a su víctima disparó. Fiscalía confirmó que Quishpe registraba 13 impactos de arma de fuego en su cuerpo y que además se levantaron 10 indicios balísticos de la escena del crimen. 

Detención de los sospechoso

El coronel Ángel Esquivel, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, informó que tenían identificados a los atacantes; sin embargo, aclaró que la familia afectada se habría negado a presentar la respectiva denuncia.  

Pero a casi 48 horas del ataque violento, la fuerza pública anunció la detención de los presuntos implicados. 

A través de un comunicado se informó que la unidad investigativa de la Dirección de Muerte Violetas (Dinased) se ejecutó un operativo que terminó con la aprehensión de los presuntos implicados. 

La acción policial se ejecutó con el allanamiento a un local comercial ubicado en las calles Barrial Blanco y avenida De las Américas. Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez declaró legal la aprehensión de los ciudadanos.   

La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de asesinato y solicitó prisión preventiva para los detenidos. De su parte el juez acogió la solicitud y se inició la instrucción fiscal del caso por el plazo de 30 días.

Hechos violentos en Cuenca

La capital azuaya ha sufrido una serie de hechos violentos que han causado alerta en la ciudadanía. Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo han ocurrido cuatro ataques armados que han dejado igual número de víctimas mortales. 

Las próximas elecciones en Ecuador se desarrollarán en 2027.

Elecciones seccionales 2027: CNE aprobó un presupuesto de 102,3 millones

Leer más

Los primeros hechos ocurrieron la noche del 26 de febrero en la parroquia El Vecino, centro de Cuenca, donde un hombre fue asesinado en el lugar y otro quedó gravemente herido. Este último falleció en una casa de salud de la ciudad

Después, el domingo 1 de marzo, el escenario de un nuevo ataque armado fue la ciudadela Las Orquídeas donde fue acribillado John Fuentes Quishpe. Y al día siguiente su hermana fue asesinada en un local de velaciones del centro de la ciudad. En lo que va de 2026, en Azuay se han registrado 11 muertes violentas de las cuales 10 son en Cuenca.

