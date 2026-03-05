Orgullo barranquillero: Shakira y Beéle encienden la industria musical con "Algo tú"

Shakira y el intérprete de Morena rinden tributo a la esencia del Caribe

La superestrella colombiana Shakira vuelve a sacudir la música latina. Esta vez lo hace de la mano del cantante urbano Beéle con Algo tú, una canción que fusiona tradición, romance y sonidos contemporáneos para celebrar la identidad cultural del Caribe colombiano.

El sencillo, estrenado oficialmente el pasado 4 de marzo, llega acompañado de un videoclip grabado en Barranquilla que mezcla paisajes de la ciudad con animación. El resultado es un homenaje vibrante a la tierra natal de ambos artistas y a su cultura musical.

Una mezcla de tradición y sonido urbano

En el nuevo tema musical, los cantantes barranquilleros apuestan por una fusión poco habitual, el vallenato con electrónica, esta combinación conecta lo tradicional con lo moderno.

La canción destaca por la presencia de instrumentos típicos, como una flauta de caña y percusiones folclóricas, que se integran con bases urbanas y efectos contemporáneos.

La propuesta marca una diferencia frente a colaboraciones anteriores de la cantante de 49 años, como La Bicicleta junto a Carlos Vives, ya que en dicha canción la mezcla de géneros resulta más profunda y experimental, acercándose incluso a una estética pensada para sonar en clubes.

Referencias culturales que celebran a Colombia

Más allá del ritmo, la canción está cargada de referencias culturales que conectan con el Caribe colombiano. En la letra aparecen menciones al Parque Nacional Natural Tayrona, al Río Magdalena y a instrumentos tradicionales como el tambor o el llamador, elementos emblemáticos de la música folclórica del país.

Uno de los versos que más ha llamado la atención entre los fans es: Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona. Con esta frase, los artistas rinden tributo al compositor vallenato Rafael Escalona y a su clásico La casa en el aire, una de las piezas más emblemáticas del género que fue escrita en 1951, luego del nacimiento de su hija Ada Luz.

Amor, Caribe y espíritu de Carnaval



La narrativa del tema mezcla una historia de amor con la identidad cultural de la región. En otro de los versos destacados se escucha: "Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca", metáfora que compara el recorrido del río más importante de Colombia con la búsqueda de refugio en la persona amada.

Según los artistas, el sencillo también funciona como un guiño al espíritu festivo del Carnaval de la capital del Atlántico, una celebración que representa la alegría y diversidad cultural del Caribe.

Shakira mantiene la racha

El estreno llega en un momento especialmente exitoso para la intérprete de Waka Waka . Tras finalizar su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un masivo concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, la artista continúa ampliando su repertorio con nuevas colaboraciones..

De hecho, “Algo tú” ya había sido adelantada parcialmente durante dicho show en México frente a más de 40.000 personas, generando gran expectativa entre los fanáticos de la cantante.

Con su lanzamiento oficial, el tema busca conquistar tanto a quienes crecieron con clásicos como Hips Don’t Lie como a las nuevas generaciones que siguen de cerca la escena urbana latina.

