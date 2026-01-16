Shakira y su nueva gira 2026: ¿Hay posibilidades de que regrese a Ecuador?

Analizamos las posibilidades de que la estrella colombiana incluya a Ecuador en su itinerario

Shakira confirma la extensión de su histórica gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" hasta 2026. La promotora OCESA anunció tres nuevas fechas en México para febrero, lo que eleva a 31 el total de conciertos de la barranquillera en ese país. Este anuncio reaviva la pregunta entre sus seguidores ecuatorianos: ¿Shakira incluirá a Ecuador en su itinerario del próximo año?

Fechas confirmadas para 2026

La gira, catalogada como la más taquillera de una artista latina en la historia, iniciará el año con cinco presentaciones en El Salvador (7, 8, 12, 14 y 15 de febrero). Posteriormente, Shakira regresará a México con tres conciertos:

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez.

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida.

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

La presentación en Ciudad de México marcará su decimotercera fecha en ese recinto, consolidando un récord absoluto para una sola gira. En 2025, Shakira vendió más de un millón de boletos solo en territorio mexicano.

La incógnita ecuatoriana: Análisis de posibilidades

La visita de Shakira a Ecuador en esta gira no está confirmada, pero existen factores que alimentan la esperanza de sus fanáticos:

Expansión Continua: La gira demuestra una capacidad inusual de expansión. El anuncio de nuevas fechas para 2026 prueba que el tour mantiene vigencia y podría incorporar más destinos.

Brecha en la Agenda Sudamericana 2025: Su tramo sudamericano de 2025 incluyó Paraguay, Uruguay y Argentina, pero dejó fuera a varios países de la región, como Ecuador, Perú y Chile. Esta omisión podría corregirse en una posible extensión del tour.

Historial en el País: Shakira tiene un vínculo con Ecuador. Su última presentación en el país fue en el 2011 en Quito, como parte de su gira "Sale el Sol". La demanda de un nuevo concierto tras 15 años es alta.

Sin embargo, los planes confirmados para 2026 se limitan, por ahora, a Centroamérica y México. La artista también mencionó planes para Europa y Asia, lo que complejiza la logística.

Contexto de una Gira Histórica

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es el regreso triunfal de Shakira a los escenarios. En 2025, la gira recaudó más de 327 millones de dólares y vendió más de 2.5 millones de entradas. Tras un descanso por fiestas, la cantante ya retomó labores en el estudio de grabación con el productor AC, colaborador habitual, lo que sugiere nuevo material musical.

La posibilidad de que Shakira regrese a Ecuador en 2026 existe, pero depende de la expansión futura de la gira. La confirmación de más fechas para 2026 en México indica que el tour sigue activo. Los fanáticos ecuatorianos deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la artista y sus promotores, ya que la adición de nuevas fechas en Sudamericana, luego de los compromisos en México, sería el escenario más probable para una visita a Quito o Guayaquil.

