Paúl Sánchez y Manteca Latin Jazz Project, mano a mano en dos shows

El trompetista quiteño multinominado al Grammy compartirá escenario con el dúo guayaco , el miércoles 28 y jueve 29 de enero

En marzo de 2011, el trompetista Paúl Sánchez recibió la prestigiosa Beca Presidencial del Berklee College of Music.

Para el Gran Guayaquil, siempre es una alegría que sus músicos organicen conciertos en los que compartan escenario con talentos de otros puntos geográficos, que llegan a la ciudad puerto para mostrar su arte y también para aprender de la escena local, por supuesto.

Hoy nos referimos a Manteca Latin Editions, una serie de presentaciones creada por el dúo guayaco Manteca Latin Jazz Project, formado por la contrabajista Geovanna Badaraco y el percusionista Raúl Chávez, con el objetivo de incentivar el intercambio con músicos de proyección internacional.

La primera edición contará con el trompetista quiteño Paúl Sánchez, activo en el circuito jazzero global, exalumno de la Universidad San Francisco de Quito y nominado tres veces al Grammy: en 2017 y 2023 en Latin Rock (Latin Grammy) y en 2023 en Mejor Álbum de Pop Latino.

Desde hace tiempo los integrantes de Manteca querían tocar con un trompetista de jazz, así que aprovechando que Paúl se encuentra actualmente en Ecuador, lo contactaron vía Instagram para proponerle la idea del show.

“Para nosotros es un tremendo honor poder tocar con un músico como Paúl, quien de seguro nos dejará una experiencia llena de anécdotas y aprendizajes”, comenta Raúl.

En cuanto al set que tocarán, explica que la idea es explorar composiciones nuevas que el dúo tiene guardadas desde el año pasado, temas que probablemente serán parte de su nuevo disco, que esperan grabar y lanzar en 2026. Además de temas clásicos del repertorio de Manteca, junto a uno que otro estándar de latin jazz conocido.

Serán dos shows: el miércoles 28 de enero en Odisea - La Cava (Sol Plaza Samborondón) y el jueves 29 en Casa Cino Fabiani (calle Numa Pompilio Llona 196, Las Peñas), con repertorios distintos.

Manteca Latin Jazz Project, dúo de latin jazz minimalista y colaborativo de Guayaquil. AG-Expresiones Julio Cepeda

Coincidieron en el Festival Ecuador Jazz 2025



El dúo y el trompetista ya habían coincidido en Quito en septiembre pasado, pues formaron parte del cartel del Festival Ecuador Jazz 2025.

En aquella ocasión, Paúl tocó junto a Elif Sanchez, artista nacida en Turquía, con la que presentó un proyecto que fusiona música ecuatoriana con la de Medio Oriente y jazz.

“Como la música viene de África, todos tenemos el mismo núcleo. Los ritmos se mezclan muy fácilmente y las melodías que a veces tienen microtono se adaptan súper bien a nuestros estilos”, explica Paúl sobre esta interesante propuesta.

El festival también fue una gran experiencia para Manteca. “El público del Teatro Sucre nos hizo sentir su cariño. Estrenamos composiciones específicamente para la propuesta curatorial. Para nosotros fue cumplir una meta que proyectamos a largo plazo, pero que se cumplió antes de lo que esperábamos”, recuerda Raúl.

“Mantengo la tradición latinoamericana”



Uno de los aspectos más interesantes de Paúl Sánchez es su faceta como educador, al incluso compartir consejos en sus redes. Es una manera de acercar el jazz a un público mayoritario, que de pronto se puede sentir intimidado por lo académico del género.

“El jazz siempre ha sido una forma para que los músicos expresen qué está pasando con el mundo en ese momento. Y siento que mi labor como maestro es ayudar a los estudiantes a que tengan herramientas para lograrlo”.

Además, después de 15 años fuera del país, Paúl ha podido volver a pasar tiempo en Ecuador, reencontrándose con su familia y su tierra.

En cuanto al peso de la tradición musical nacional en su arte, considera que “la música ecuatoriana es algo gigante en mi vocabulario. Es la manera en que yo me expreso cuando toco géneros como jazz, rhythm and blues o funk, porque es cómo yo crecí y lo que crecí escuchando. Yo lo veo como un lenguaje o como mi acento en español, que fluye donde sea que esté”.

