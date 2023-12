Manteca Latin Jazz Project deconstruye su sonoridad

Los registros históricos dan cuenta de que mientras estaban de gira en California en 1947, el percusionista cubano Chano Pozo le dijo al trompetista de jazz estadounidense Dizzy Gillispie que tenía varias ideas para una canción.

Chano era un músico autodidacta que ya había compuesto varios éxitos en su país y contribuyó a difundir (y dignificar) el sonido afrocubano en EE. UU. Mientras que Dizzy representaba a la camada de jazzeros ‘gringos’ que se quedaron impresionados con el fuego caribeño y decidieron incorporarlo a su propuesta.

De ese derroche de creatividad nació Manteca, canción que se grabó por primera vez el 22 de diciembre de ese año y constituye un paradigma de lo que ahora se conoce como jazz latino. Y de ahí surge el nombre de este proyecto guayaquileño, que conjuga perfectamente el amor de Geovanna Badaraco por el jazz y el de Raúl Chávez por la música latina.

Podemos decir que Manteca es un dúo, pero cuando tocan en vivo los acompañan otros músicos o cantantes.

Geovanna: Nuestro proyecto tiene la visión de compartir y expandir el performance musical de forma colaborativa con otros músicos de la ciudad, del país y del mundo. Para esto sentamos todas nuestras ideas musicales teniendo como punto de partida nuestro sello rítmico característico, formada por el contrabajo y un set de multipercusión al que Raúl llama ‘congatería’ (congas + batería).

Su EP Con swing y manteca ya está grabado y se encuentra en proceso de mezcla y masterización. ¿Cómo fue la sesión de grabación en vivo en Quito con Hernán Freire?

Geovanna: Al hacerlo así logramos que suene totalmente orgánico. El proceso de producción para nuestro disco ha representado un verdadero reto musical, logístico y económico. Fue un camino largo que recorrer y que como artistas independientes nos tocó afrontar desde la autogestión. Hicimos un gran equipo de trabajo junto a Hernán Freire, quien durante nuestro paso por Graba Estudio nos mostró su calidad profesional y calidez humana, al igual que nuestro gran amigo el Ing. Marcos Vergara, quien se encargó del proceso de mezcla y mastering.

¿Nos podrían adelantar algo de los tres temas propios que contendrá el disco?

Raúl: Hay dos temas que son de mi autoría. El primero es un bolero jazz titulado Acordes míos, interpretado por Geovanna Badaraco; y el segundo es el que da el nombre a nuestro disco, Con swing y manteca, una canción que busca fusionar la libertad armónica del jazz y la complejidad rítmica de la rumba cubana. La tercera canción se titula Midnight Huayno y es una composición de Julián Velasco (vibráfono) que fusiona la sonoridad del jazz junto con la riqueza rítmica del huayno.

Y acerca de las versiones, por un lado ustedes incluyen sus arreglos, pero también tratan de mantener el 'feeling' original.

Raúl: Todos nuestros arreglos musicales están basados en la libertad rítmica y métrica, conservando la esencia melódica de los temas. Es por esto que estamos en una búsqueda constante de apropiar otras sonoridades y ritmos provenientes de toda Latinoamérica, destacándose la plena y bomba puertorriqueña, la cumbia colombiana, el festejo peruano y todas las raíces musicales ecuatorianas.

Geovanna: Por ejemplo, en el tema Ángel de luz, que tradicionalmente es un pasillo con una métrica de 3/4, en nuestro disco se presenta con un aire que fusiona el danzón y chachachá cubano junto con la célula rítmica característica del pasillo, todo esto dentro una métrica de 4/4.

¿Sienten que su música es para el público seguidor del jazz concretamente? ¿O para una audiencia más amplia?

Raúl: Si bien la música que hacemos se podría encasillar en un nicho o público específico, siempre estamos intentando arreglos y estrategias musicales que nos permitan ampliar el alcance de nuestra audiencia. Un ejemplo de esto es el arreglo que realizamos con Ángel de luz, como te comentábamos.

¿Qué tipos de audiencias van a sus presentaciones y escuchan su música en las plataformas? ¿Melómanos de todo tipo o en su mayoría gente jazzera?

Geovanna: En Guayaquil, en nuestros conciertos tenemos una audiencia bastante variada, entre personas que consumen el jazz como género musical, melómanos, estudiantes de música y últimamente muchos bailarines y estudiantes de academias de baile.

La salsa setentera de Eddie Palmieri y Willie Colón (por nombrar solo dos compositores) es música tropical con una carga importante de jazz. ¿Ustedes cómo valoran este tipo de propuesta, que si bien en lo sonoro no es lo que hace Manteca Latin Jazz Project, sí representa en esencia esta mezcla entre música tropical latina y el jazz?

Raúl: Todas las propuestas musicales de los grandes maestros como los que mencionas son importantes para nosotros, ya que nos ayudan a tener los preceptos, precedentes e influencias musicales súper claros dentro de nuestro lenguaje musical, a la hora de componer, arreglar y tocar. Sin embargo, es importante mencionar que nuestra propuesta busca rescatar la raíz del latin jazz en sus inicios, cuando grandes maestros como Dizzy Gillespie, Chano Pozo, entre otros, buscaban una fusión entre los ritmos latinoamericanos, cubanos sobre todo, y la sonoridad del jazz americano. Y es de aquí de donde podríamos decir que deviene el resto de propuestas que se dieron a través del tiempo.

GEOVANNA BADARACO Y SU PASIÓN POR LA DOCENCIA

Geovanna, usted es docente también. ¿Podría contarnos sobre lo enriquecedor que es no solo enseñar música a los niños, sino descubrir vocaciones o talentos?

La docencia es algo que siempre me ha apasionado. Comencé dando clases a niños desde los cuatro años hasta personas adultas. Cada persona era un mundo diferente que me ayudó a ampliar el conocimiento acerca de la pedagogía musical, que es algo que me encuentro estudiando actualmente. Y claro, encontrar talentos desde temprana edad hace que ame con más fuerza esta profesión.

Usted también toca el bajo. Ha pensado en incluir bajo eléctrico en sus performances o grabaciones? ¿O piensa que no encajaría con el sonido

No me he cerrado a la idea de grabar o tocar en conciertos con el bajo eléctrico. De hecho, en algunas ocasiones lo he tocado, pero considero que al ser latin jazz el género en el que se desarrolla el disco, el contrabajo le otorga ese sonido orgánico que estábamos buscando.

RAÚL CHÁVEZ Y SU 'CONGATERÍA'

Siendo latinos, la percusión es un elemento esencial. Raúl, usted usa varios instrumentos de este tipo. ¿Considera que constituye un elemento tribal (por lo tanto, natural), por así decirlo? ¿O en el caso de su propuesta jazzera, la percusión tiene otra intención?

La perspectiva rítmica para Manteca se basa en el uso de un set multipercutivo bautizado como 'congatería', el cual representa una fusión de instrumentos, timbres y sonoridades, teniendo como eje principal la conga y la batería. Esto me permite cubrir muchos espacios y colores dentro de la sección rítmica, manteniendo una relación simbiótica entre el swing y la síncopa.