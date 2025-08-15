Mantenimiento en la Ruta Tranviaria: Cambian horarios del Tranvía en Cuenca

El sistema tranviario de Cuenca, uno de los principales ejes de movilidad urbana en la ciudad, tendrá ajustes operativos este fin de semana debido a trabajos de mantenimiento en su infraestructura. La medida responde a la planificación técnica de la Dirección Municipal del Tranvía, que busca garantizar la seguridad y continuidad del servicio ante el incremento de usuarios registrado en agosto de 2025.

Según informó la cuenta oficial del Tranvía de Cuenca en la red social X , el sábado 16 de agosto el servicio comercial finalizará a las 19:30, mientras que el domingo 17 se reanudará a partir de las 08:00. Estos cambios obedecen a labores de mantenimiento en la ruta tranviaria, especialmente en zonas de cruce y señalización. Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para evitar contratiempos

Debido a trabajos de mantenimiento en la Ruta Tranviaria, nuestro servicio comercial este 16 de agosto finalizará a las 19:30 y se reiniciará el domingo 17 a partir de las 08:00.#VamosTodosEnElTranvía 🚊#CuencaSeSiente ❤️💛@MunicipioCuenca @cuenca_dgm @emov_ep pic.twitter.com/z0U9urESpy — Tranvía Cuenca (@Tranvia_Cuenca) August 15, 2025

Recomendaciones para usuarios y conductores

La Dirección Municipal del Tranvía ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad durante el fin de semana. Se solicita a los usuarios estar atentos a los horarios actualizados y evitar el uso del sistema en los momentos de suspensión. A los conductores se les pide precaución en los cruces con la vía tranviaria, ya que podrían presentarse cambios temporales en el flujo vehicular y señalización. El personal técnico estará desplegado en puntos estratégicos para orientar a la ciudadanía.

Durante agosto de 2025, el Tranvía de Cuenca ha experimentado un aumento significativo en la demanda, con más de 11.500 pasajeros adicionales en comparación con meses anteriores. Esta tendencia se ha visto impulsada por la reducción de frecuencias en el transporte urbano nocturno, lo que llevó a extender el servicio del tranvía hasta las 23:00 en días previos. Sin embargo, el mantenimiento programado obliga a realizar ajustes temporales. Se espera que el servicio se normalice antes del inicio del nuevo ciclo escolar en la ciudad.

