Juegos Olímpicos de robots humanoides debutan en Pekín con 500 androides de 16 países

Más de 500 androides de 16 países compiten en Pekín en la primera edición de los Juegos Olímpicos de robots humanoides

Robots humanoides compiten en pruebas de velocidad, kung-fú y tareas médicas en los Juegos Olímpicos tecnológicos de Pekín.

Este viernes 15 de agosto de 2025 comenzó en Pekín la primera competencia mundial dedicada exclusivamente a robots humanoides. El evento, bautizado como Juegos Mundiales de Robots Humanoides, se celebra en el Anillo Nacional de Patinaje de Velocidad, construido originalmente para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Con más de 500 androides participantes provenientes de 16 países, las pruebas incluyen disciplinas deportivas tradicionales como los 100 metros vallas, fútbol sala y baloncesto, así como tareas especializadas como clasificación de medicamentos y limpieza.

Robots que corren, caen y sorprenden

Robots humanoides de 16 países participan en pruebas deportivas y tareas técnicas durante los Juegos Olímpicos tecnológicos en Pekín. TELEMUNDO

Aunque algunos robots aún se desplazan con torpeza como los que participaron en el partido de fútbol sala, donde varios cayeron en masa otros demostraron avances impresionantes. En la carrera de 1.500 metros, los humanoides de la empresa china Unitree marcaron tiempos sorprendentes: el más rápido terminó en 6:29:37, muy por debajo del récord humano de 3:26:00, aunque aún lejos en eficiencia y técnica.

Tecnología en ascenso: una estrategia nacional

China ha situado a los robots humanoides en el centro de su estrategia tecnológica. En marzo, el gobierno anunció una inversión masiva en startups de robótica e inteligencia artificial. Según la Federación Internacional de Robótica, el país ya lidera el mercado mundial de robots industriales y busca posicionarse como referente en humanoides.

Este evento se suma a otras iniciativas recientes, como la media maratón de robots humanoides celebrada en abril, que marcó otro hito en la integración de tecnología y deporte.

Los Juegos Olímpicos de robots humanoides no solo ofrecen un espectáculo visual, sino que reflejan el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al movimiento, la coordinación y la autonomía.

Aunque los atletas humanos no tienen competencia real por ahora, el evento plantea preguntas sobre el futuro del deporte, la automatización y la interacción entre humanos y máquinas.

