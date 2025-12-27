El CNE denuncia a asambleístas de ADN por las elecciones de 2023: ¿De qué se trata?

El CNE de Diana Atamaint presentó una queja electoral contra la alianza ADN, que patrocinó a Daniel Noboa en 2023

La asambleísta Valentina Centeno es una de las excandidatas denunciadas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, presentó una queja electoral contra representantes y excandidatos de la alianza ADN, conformada para las elecciones anticipadas de 2023 y que patrocinó la candidatura de Daniel Noboa a la Presidencia del Ecuador.

RELACIONADAS La UGTE es sancionada por no presentar las cuentas de campaña de la consulta de 2023

La denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral sostiene que los representantes de la alianza, entre ellos María Beatriz Moreno, exdirectora del movimiento ADN, creado posteriormente, y más de una veintena de candidatos a asambleístas nacionales, incurrieron en la infracción electoral prevista en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia.

Este artículo de la Ley Electoral se refiere a las infracciones relacionadas con el financiamiento de la política y el gasto electoral. En específico, el CNE denuncia la falta de presentación de los informes de gastos de campaña correspondientes a las elecciones anticipadas de 2023.

El TCE inadmitió las denuncias de la Revolución Ciudadana contra siete ministros del Gobierno de Daniel Noboa por presunta violación del silencio electoral en la consulta popular de 2025. 👉 https://t.co/ODCIC1wtGG pic.twitter.com/kiTW46AGOo — Diario Expreso (@Expresoec) December 23, 2025

La lista de excandidatos a asambleístas de la alianza ADN

En su denuncia, el CNE señala específicamente a Luis Miguel González Muñoz, responsable del manejo económico de la alianza; Titana Isabel Torres Avilés, jefa de campaña; y María Beatriz Moreno Heredia, procuradora Común de la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, Listas 4-35.

Sin embargo, también son señalados más de una veintena de excandidatos a asambleístas:

Centeno Arteaga Valentina Morales Piedra Douglas Alexander Moreno Encalada Arturo Germán Guarderas Celi María Antonieta Moreno Intrigo María Luisa Díaz Sabando Omar Jimmy Pino Herrera Gilberto Aurelio Moreno Castro Sandra Carolina Gellibert Mora Cynthia Natalie Vera Holguín Nery José Campos Cárdenas Marcelo Andrés Cherrez Alencastro Jessica Antonella Arcos García María Belén Alzamora Almeida Fernando Rafael Del Salto Mayorga Jimmy Teófilo Centurión Gutiérrez Shirley Janet Carrasco Barbera Marcela Mónica Jaramillo Añazco Luis Fernando Cóndor Sango José Miguel Ángel Tejena Andrade Eosa Enriqueta Naranjo Cascante Ariana Sofía Salcedo Robayo Steven Abel Méndez Flores Rubén Marcelo Ávila Páez María Vanessa Jaramillo Rodríguez Anelisse Josabeth Olmedo Cisneros Pablo Vinicio Morales Tupiza Sebastián Vladimir Sáenz Ampudia Lethy Alexandra Delgado Saldarriaga Jessica Beatriz Moreno Moreira Henry Heber

Daniel Noboa llegó por primera vez al poder en 2023. EFE

Lo que viene y posibles sanciones por denuncia del CNE

En su auto de sustanciación, el juez electoral Patricio Maldonado solicita al CNE aclarar y completar varios aspectos de la denuncia: precisar los hechos denunciados, fundamentar la queja, anunciar los medios probatorios y determinar el lugar de citación de los señalados.

RELACIONADAS El correísmo denuncia a los ministros Inés Manzano y Luis Alberto Jaramillo

La sanción por este tipo de infracción electoral, según consta en la normativa, va desde una multa de 9.400 a 32.900 dólares (equivalentes a veinte a setenta salarios básicos unificados) y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!