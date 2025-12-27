Expreso
  Política

VALENTINA CENTENO ADN
La asambleísta Valentina Centeno es una de las excandidatas denunciadas.ARCHIVO

El CNE denuncia a asambleístas de ADN por las elecciones de 2023: ¿De qué se trata?

El CNE de Diana Atamaint presentó una queja electoral contra la alianza ADN, que patrocinó a Daniel Noboa en 2023

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, presentó una queja electoral contra representantes y excandidatos de la alianza ADN, conformada para las elecciones anticipadas de 2023 y que patrocinó la candidatura de Daniel Noboa a la Presidencia del Ecuador.

La denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral sostiene que los representantes de la alianza, entre ellos María Beatriz Moreno, exdirectora del movimiento ADN, creado posteriormente, y más de una veintena de candidatos a asambleístas nacionales, incurrieron en la infracción electoral prevista en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia.

Este artículo de la Ley Electoral se refiere a las infracciones relacionadas con el financiamiento de la política y el gasto electoral. En específico, el CNE denuncia la falta de presentación de los informes de gastos de campaña correspondientes a las elecciones anticipadas de 2023.

La lista de excandidatos a asambleístas de la alianza ADN

En su denuncia, el CNE señala específicamente a Luis Miguel González Muñoz, responsable del manejo económico de la alianza; Titana Isabel Torres Avilés, jefa de campaña; y María Beatriz Moreno Heredia, procuradora Común de la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, Listas 4-35.

Sin embargo, también son señalados más de una veintena de excandidatos a asambleístas:

  1. Centeno Arteaga Valentina
  2. Morales Piedra Douglas Alexander
  3. Moreno Encalada Arturo Germán
  4. Guarderas Celi María Antonieta
  5. Moreno Intrigo María Luisa
  6. Díaz Sabando Omar Jimmy
  7. Pino Herrera Gilberto Aurelio
  8. Moreno Castro Sandra Carolina
  9. Gellibert Mora Cynthia Natalie
  10. Vera Holguín Nery José
  11. Campos Cárdenas Marcelo Andrés
  12. Cherrez Alencastro Jessica Antonella
  13. Arcos García María Belén
  14. Alzamora Almeida Fernando Rafael
  15. Del Salto Mayorga Jimmy Teófilo
  16. Centurión Gutiérrez Shirley Janet
  17. Carrasco Barbera Marcela Mónica
  18. Jaramillo Añazco Luis Fernando
  19. Cóndor Sango José Miguel Ángel
  20. Tejena Andrade Eosa Enriqueta
  21. Naranjo Cascante Ariana Sofía
  22. Salcedo Robayo Steven Abel
  23. Méndez Flores Rubén Marcelo
  24. Ávila Páez María Vanessa
  25. Jaramillo Rodríguez Anelisse Josabeth
  26. Olmedo Cisneros Pablo Vinicio
  27. Morales Tupiza Sebastián Vladimir
  28. Sáenz Ampudia Lethy Alexandra
  29. Delgado Saldarriaga Jessica Beatriz
  30. Moreno Moreira Henry Heber
La vicepresidenta electa Verónica Abad, celebra con simpatizantes del candidato a la presidencia Daniel Noboa
Daniel Noboa llegó por primera vez al poder en 2023.EFE

Lo que viene y posibles sanciones por denuncia del CNE

En su auto de sustanciación, el juez electoral Patricio Maldonado solicita al CNE aclarar y completar varios aspectos de la denuncia: precisar los hechos denunciados, fundamentar la queja, anunciar los medios probatorios y determinar el lugar de citación de los señalados.

La sanción por este tipo de infracción electoral, según consta en la normativa, va desde una multa de 9.400 a 32.900 dólares (equivalentes a veinte a setenta salarios básicos unificados) y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política.

