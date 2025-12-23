TCE ordena restituir derechos políticos de Alembert Vera, expresidente del Cpccs

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, recuperó sus derechos políticos luego de que el juez Guillermo Ortega, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aceptara parcialmente su solicitud de aplicación del principio de favorabilidad.

La resolución, emitida el 23 de diciembre de 2025, establece que tanto el Ministerio de Trabajo como el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberán levantar la suspensión que pesaba sobre Vera desde mayo de 2024. Aunque la sanción económica se mantiene, el fallo abre la posibilidad de que Vera participe nuevamente en procesos políticos y electorales.

Sentencia cumplida

De acuerdo con la sentencia emitida por el juez Guillermo Ortega, al aplicar el principio de favorabilidad contemplado en el Código de la Democracia, se determinó que Alembert Vera ya cumplió con la sanción impuesta por infracción electoral.

Aunque sus derechos políticos fueron restituidos, Vera aún debe cancelar una multa equivalente a 50 salarios básicos unificados, es decir, alrededor de 22.000 dólares. El proceso de cobro se encuentra actualmente en trámite ante el CNE.

La sanción impuesta en mayo de 2024

El 8 de mayo de 2024, el TCE sancionó a Alembert Vera con una multa de 50 salarios básicos unificados, equivalente a 22.000 dólares, y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años. La medida fue aprobada por los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres y Fernando Muñoz, mientras que otros magistrados votaron en contra.

La denuncia fue presentada en abril de 2023 por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, contra Vera y Marcela Aguiñaga, entonces presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Guarderas argumentó que Vera había aceptado auspicio político para llegar al Cpccs, lo que vulneraba la independencia del organismo.

Las pruebas incluyeron publicaciones en redes sociales donde se observaba a Vera haciendo campaña junto al expresidente Rafael Correa. El juez Muñoz, al sustentar la sentencia, señaló que la Constitución prohíbe actos proselitistas para cargos en el Cpccs y que cualquier difusión en medios o redes debía considerarse publicidad electoral.

