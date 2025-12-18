Hugo Arteaga, veedor de concurso: "No hay garantías de elegir un buen fiscal general"

Entrevista | El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general detalla las irregularidades del proceso

Cinco meses después de iniciado el proceso, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) está a puertas de esta semana culminar la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que estará a cargo de desarrollar el concurso para fiscal general del Estado.

Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana, y Rocío Espinosa, subcoordinadora, conversan con Diario EXPRESO sobre las irregularidades detectadas hasta el momento, las cuales están documentadas en un informe que será público una vez finalizada esta etapa.

Existen irregularidades en postulantes a comisionados que irán a sorteo

- El informe es alarmante. Recoge irregularidades como la aceptación a destiempo de documentación, alteración de resultados, cambios de calificaciones, etc. ¿Todo está mal?

Hay muchas intermitencias en el proceso. Empezando porque a nosotros (los veedores) se nos eligió en febrero de 2025, pero el equipo técnico terminó conformándose en julio, es decir, varios meses después. Inmediatamente se nos eligió, procedimos a hacer las observaciones, pero nunca se nos dio una respuesta, así como tampoco se nos responde a los oficios y comunicaciones que elevamos al CPCCS. Tampoco se han respetado los plazos del cronograma.

- Una de las irregularidades es que el equipo técnico recibió documentación de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección por fuera de los plazos legales establecidos. ¿Entre los treinta mejor puntuados hay aspirantes que no debieron haber llegado al sorteo?

Sí existen personas que fueron admitidas como postulantes y que hoy están dentro de ese grupo (los mejor puntuados).

- ¿Quiénes son?

En este momento no tengo el listado exacto, pero podría facilitarle esa información de manera documentada.

Rocío Espinosa es la subcoordinadora de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

El equipo técnico del concurso para fiscal general generó vicios de nulidad

- También se menciona la alteración de resultados e inconsistencias entre los informes técnicos y las resoluciones del Pleno del CPCCS. ¿Qué documentos fueron alterados?

Un ejemplo específico es el expediente 118 (de Andrés Sebastián Benítez Triviño). Cuando el equipo técnico hizo su informe de admisión, el 118 no aparecía. Sin embargo, cuando el informe llegó al Pleno del CPCCS, encontramos que el 118 fue aceptado.

Rocío Espinosa acotó que estas inconsistencias provocan un vicio de nulidad grave que genera desconfianza en el concurso para fiscal general.

- ¿En otras etapas se detectó la misma irregularidad?

En la fase de calificación de méritos, por ejemplo, se dio la inconsistencia de que, para proceder con la calificación, el CPCCS llamó a principalizarse a los suplentes del equipo técnico, porque la etapa solo debía demorar diez días. Está bien que hayan ayudado al equipo técnico, pero el informe de calificación de méritos se aprobó en apenas dos sesiones.

- ¿Cuál fue el inconveniente?

El espacio físico en el que se revisaron los expedientes no era el más conveniente, porque no era una sala muy grande. Nosotros, como veedores, debemos estar junto a quienes revisan los expedientes, pero en cierta forma se obstaculizó el trabajo de la veeduría ciudadana. Yo pude detectar que hubo postulantes que presentaban muchos certificados de muchos cursos, como pasó con el postulante 128 (Mercy Paola Jaramillo Carrión), que eran de las mismas fechas y de las mismas instituciones. ¿Cómo lo hizo? A lo mejor hizo los cursos telepáticamente.

- En el informe se destaca la falta de coordinación...

Es penoso. Personalmente he solicitado, por ejemplo, que se nos ayude con la plataforma Zoom para reunirnos todos los veedores, que son de diferentes partes del país, pero no se nos ha facilitado.

Rocío Espinosa recordó que en una de las sesiones, el coordinador del equipo técnico le impidió acercarse a observar documentación, indicándole que su lugar asignado era una esquina de la sala. Actitud que calificó de agresión.

El concurso para fiscal está expuesto a la intromisión política y criminal

- ¿Por qué es importante que se preste atención a estas alertas que hacen en su informe?

Es importantísimo recalcar estas cosas, que han sido incluso sistemáticas, porque ponen en riesgo la legalidad y la continuidad del concurso. Si la Comisión Ciudadana de Selección sigue los mismos pasos, cualquier postulante puede presentar una acción de protección que paralice el proceso. Y eso nos preocupa a todos, porque necesitamos con urgencia que se nombre al fiscal general.

- Con lo que han observado, ¿hay garantías de que el concurso nos dará el mejor fiscal general posible?

En las condiciones en las que vamos, no. Si se corrigen todos estos vicios, creo que podríamos tener al mejor fiscal general. Caso contrario, puede darse la intromisión política y de otros sectores oscuros.

- Solicitan una reunión urgente con el Pleno del CPCCS. Sin embargo, el presidente Andrés Fantoni muestra videos de ustedes diciendo que todo en el concurso está perfecto. ¿Por qué ese cambio repentino?

Rocío Espinosa: Parecería que estamos hablando de otra cosa, pero la verdad es que en los primeros días, cuando asumimos como veedores, los comunicadores del CPCCS nos entrevistaron y ahí estábamos conformes. Sin embargo, ahora vemos en las redes del CPCCS que se ha difundido algo totalmente descontextualizado. Andrés Fantoni pone una cara a veces y luego otra. Nunca nos ha concedido una reunión. Queremos sesiones presenciales porque queremos decirle todas estas inconsistencias. Si él tuviera algún interés en que esto mejore, al menos pediría que sus asesores le hagan un resumen para conversar sobre estas inconsistencias. Pero no, nunca ha pasado.

