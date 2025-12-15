Expreso
PLENO CPCCS AGOSTO
El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni.ARCHIVO: CPCCS

Se aprueban listados de postulantes a comisión del concurso para fiscal: ¿Qué sigue?

El CPCCS conoció el informe del equipo técnico sobre los 30 mejores postulantes para la Comisión Ciudadana de Selección

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó este 15 de diciembre de 2025 el listado de los mejores postulantes de la ciudadanía para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado.

De acuerdo con el reglamento, tras superar las etapas de impugnación y calificación de méritos, el equipo técnico del concurso debe elaborar el listado de los 30 mejores postulantes, dividido entre  los 15 mejores aspirantes hombres y las 15 mejores aspirantes mujeres. Ellos se suman a los diez delegados de las funciones del Estado (dos por cada función) para la Comisión Ciudadana.

CPCCS se prepara para el sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección

Además de aprobar los listados, el Pleno del CPCCS dispuso que se realicen las gestiones necesarias para cubrir los gastos del sorteo destinado a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso, a partir de las listas aprobadas.

Para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, y de acuerdo con el reglamento, se realizará un sorteo público ante el notario designado, durante una sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno del CPCCS. En este proceso se escogerá, de forma paritaria entre hombres y mujeres, a los miembros principales y suplentes de la Comisión. De igual manera, se efectuará un sorteo para definir a los delegados principales y suplentes de las funciones del Estado.

Los 30 postulantes mejor puntuados que irán al sorteo de la Comisión

En el caso de los postulantes hombres, 23 superaron las etapas de méritos y de impugnación y escrutinio ciudadano. De ese grupo, y conforme al reglamento, el equipo técnico seleccionó a los 15 con el mejor puntaje.

Los mejores puntuados son (de mayor a menor):

  1. Samuel Morales Castro
  2. Wellington Amado Andachi Trujillo
  3. José Antonio Núñez Chávez
  4. Andrés Sebastián Benítez Triviño
  5. Esteban Francisco Cruz Arias
  6. Juan Carlos Chávez Baño
  7. Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira
  8. Freddy Xavier González Chávez
  9. Danny Santiago Avilés Espinosa
  10. Jordy Alejandro Moreno Arias
  11. Gonzalo Luis Balcazar Campoverde
  12. Hugo Vicente Ludeña Eras
  13. Cristian Santiago Arpi Tapia
  14. David Paúl Bazurto Albán
  15. Héctor Raúl Ramos Zavala

Por otro lado, en el caso de las postulantes mujeres, solo 15 superaron las etapas de méritos y de impugnación y escrutinio ciudadano. Aunque el reglamento establece que deben seleccionarse a las 15 mejores postulantes, en este caso todas pasarán al sorteo para integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

Las mejores puntuadas son (de mayor a menor):

  1. Marcela Gladys Estrada Paredes
  2. Viviana Margarita de la Torre Bossano
  3. Delia Paulina Samaniego Quiguiri
  4. Priscila Elizabeth Naranjo Lozada
  5. Paola Carolina Quezada Noboa
  6. Ericka Katherine Aguaguiña Moposita
  7. Mercy Paola Jaramillo Carrión
  8. Martha Thalia Valdez Gonzalez
  9. María Belén Chacón Cárdenas
  10. Josselyn Andrea Suarez Muñoz
  11. Zoila Amada Echeverría Zambrano
  12. Erika Susana Almeida Costa
  13. Cynthia Alexandra Jacho Tipán
  14. Neysi Yolanda Vallejo Pozo
  15. Gabriela de los Ángeles Valdivieso Ordóñez

