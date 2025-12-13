Expreso
EQUIPO TECNICO CONCURSO FISCAL GENERAL
El equipo técnico se reunió para aprobar el listado de los 30 mejores postulantes.CORTESIA: CPCCS

Concurso Fiscalía: Estos son los 30 postulantes que serán sorteados para comisión

Con la integración de la Comisión Ciudadana de Selección, arranca oficialmente el concurso de fiscal general del Estado

El equipo técnico del concurso para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado aprobó este 12 de diciembre de 2025 el listado de los 15 mejores postulantes, hombres y mujeres, que integrarán la Comisión Ciudadana de Selección del proceso.

La elaboración de este listado es una de las últimas etapas en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante el concurso para fiscal general, previo al sorteo público de los cinco integrantes y sus respectivos suplentes.

Los 15 mejores postulantes hombres que irán al sorteo para la comisión

En el caso de los postulantes hombres, 23 superaron las etapas de méritos y de impugnación y escrutinio ciudadano. De ese grupo, y conforme al reglamento, el equipo técnico seleccionó a los 15 con el mejor puntaje.

Los 15 mejores postulantes hombres son (de mayor a menor puntaje): 

  1. Samuel Morales Castro
  2. Wellington Amado Andachi Trujillo
  3. José Antonio Núñez Chávez
  4. Andrés Sebastián Benítez Triviño
  5. Esteban Francisco Cruz Arias
  6. Juan Carlos Chávez Baño
  7. Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira
  8. Freddy Xavier González Chávez
  9. Danny Santiago Avilés Espinosa
  10. Jordy Alejandro Moreno Arias
  11. Gonzalo Luis Balcazar Campoverde
  12. Hugo Vicente Ludeña Eras
  13. Cristian Santiago Arpi Tapia
  14. David Paúl Bazurto Albán
  15. Héctor Raúl Ramos Zavala
PLENO CPCCS ANDRES FANTONI
El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni.ARCHIVO: CPCCS

Los 15 mejores postulantes mujeres que irán al sorteo para la comisión

En el caso de las postulantes mujeres, solo 15 superaron las etapas de méritos y de impugnación y escrutinio ciudadano. Aunque el reglamento establece que deben seleccionarse a las 15 mejores postulantes, en este caso todas pasarán al sorteo para integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

Las 15 mejores postulantes mujeres son (de mayor a menor puntaje):

  1. Marcela Gladys Estrada Paredes
  2. Viviana Margarita de la Torre Bossano
  3. Delia Paulina Samaniego Quiguiri
  4. Priscila Elizabeth Naranjo Lozada
  5. Paola Carolina Quezada Noboa
  6. Ericka Katherine Aguaguiña Moposita
  7. Mercy Paola Jaramillo Carrión
  8. Martha Thalia Valdez Gonzalez
  9. María Belén Chacón Cárdenas
  10. Josselyn Andrea Suarez Muñoz
  11. Zoila Amada Echeverría Zambrano
  12. Erika Susana Almeida Costa
  13. Cynthia Alexandra Jacho Tipán
  14. Neysi Yolanda Vallejo Pozo
  15. Gabriela de los Ángeles Valdivieso Ordóñez

El concurso de fiscal general del Estado está por iniciar

Una vez realizado el sorteo, en el que se escogerá a los cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, los representantes de la ciudadanía se reunirán con los delegados de las cinco funciones del Estado para iniciar sus labores con la convocatoria pública del concurso.

A inicios de 2025, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aspiraba a que el concurso para fiscal general culmine en febrero de 2026. Sin embargo, la pronta integración del cuerpo colegiado apenas marca el inicio formal del proceso, por lo que este podría extenderse más allá del plazo estimado.

