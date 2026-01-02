Expreso
Cargo. Felipe Vega es el precandidato de la RC que podría reemplazar a Luisa González en la presidencia del movimiento correísta.
Cargo. Felipe Vega es el precandidato de la RC que podría reemplazar a Luisa González en la presidencia del movimiento correísta.Foto: Archivo/ EXPRESO

Revolución Ciudadana abre padrón para renovar la dirigencia del correísmo

Según González, los simpatizantes inscritos votarán en la convención de la Revolución Ciudadana en Manta

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, anunció que el padrón electoral para renovar la dirigencia de la agrupación correísta estará abierto desde el 1 hasta este domingo 4 de enero de 2026.

“Todos invitados a registrarse en la aplicación y expresar que quieren participar votando en la convención de la RC5”, dijo González a través de un video en redes sociales, en el que convocó a sus simpatizantes a la reunión que se realizará entre el 17 y 18 de enero en Manta.

La excandidata presidencial también difundió un clip con indicaciones para “actualizar y registrarse” en la aplicación. “Los que asistan presencialmente, los que estén en territorio nacional y los migrantes podrán votar a través de la ‘app’ RC5 por las autoridades del movimiento”, señaló.

González ataca a los correístas "tibios"

González aprovechó el inicio de año para enviar un mensaje a los cuadros correístas que en 2025 cuestionaron su trabajo al frente del movimiento. “Tibio, ni el café ni la cerveza ni los amores, peor aún la política”, manifestó, en referencia al calificativo que el líder de la organización, Rafael Correa, ha usado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y las prefectas de Guayas, Marcela Aguiñaga, y de Pichincha, Paola Pabón, por no asumir una postura opositora más fuerte frente a Daniel Noboa.

Aquellos reproches derivaron en la separación de Aguiñaga del correísmo, tras su acercamiento con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán.

En la convención, González dejará su cargo en la RC y se ha señalado como precandidato del movimiento a Felipe Vega

El movimiento político busca nuevos dirigentes con miras a establecer qué cuadros podrían postularse a las elecciones seccionales de 2027.

