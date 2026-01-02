La UNE anuncia movilizaciones para el 29 de enero

La Unión de Educadores saldría a las calles por la sobrecarga laboral y por pendientes como el pago de la mora patronal

La Unión Nacional de Educadores (UNE) informó que realizará movilizaciones el próximo 29 de enero por “los derechos del Magisterio y en defensa de la educación pública”, que siguen pendientes.

Esa fue su conclusión, tras la primera reunión que mantuvo la UNE, el pasado 29 de diciembre con la ministra de Educación, Gilda Natalia Alcívar García, junto con los viceministros Mario Cuvi (viceministro de Educación Superior), Juan Carlos Rodríguez (viceministro de Gestión Educativa) del Ministerio de Educación; y con Luis Bonifaz, delgado del Ministerio de Gobierno, para presentar su análisis y propuesta a la problemática que enfrenta la educación pública y el magisterio.

Asimismo, insistió en la aplicación de la LOEI en ascensos y recategorización automática; en el plan de reinserción escolar y de seguridad para los espacios educativos; en culminar con el concurso de autoridades educativas y en la capacitación en temas de DUA, NEE, entre otros temas.

Los temas tratados

Entre los temas que puso sobre la mesa la UNE y por los que pretende movilizarse, estuvieron el listado y pago de la equiparación salarial al grupo 8; el seguimiento a distritos para el pago de la mora patronal; el nombramientos definitivos para docentes con tres años de servicio y reintegro de desvinculados; el fortalecimiento de inglés, informática y bachillerato técnico; y la sobrecarga laboral y el acoso a los docentes.

"La UNE cumplió con presentar su análisis y propuestas en educación a los nuevos funcionarios de Gobierno a cargo de MinEdec, depende ahora, una vez más, de la voluntad política del Gobierno con la educación pública para su ejecución es por eso que, como UNE, a la vez, asistimos a los diálogos con propuestas y ratificamos la necesidad de movilizarnos este 29 de enero en defensa de nuestros derechos los cuales no se tramitan, se defienden con la unidad y movilización del magisterio", menciona en su comunicado.

