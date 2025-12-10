Veeduría ciudadana denuncia censura del CPCCS en el concurso para Fiscal General

Veedores señalan que no son notificados de las sesiones y que sus críticas son borradas de las transmisiones oficiales

La veeduría ciudadana del concurso para la selección y designación del próximo fiscal general del Estado denunció este 10 de diciembre de 2025 que no fue notificado de una sesión del equipo técnico y que incluso sufre censura por parte del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

A través de un oficio público remitido al Pleno del CPCCS presidido por Andrés Fantoni, el coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga Vinueza, realizó una protesta formal ante las presuntas irregularidades ocurridas en el concurso.

Veeduría denuncia que se manipulan registros públicos

La veeduría señala que no fueron notificados de las sesión del 9 de diciembre de 2025 donde se elaboró el informe de los pedidos de recalificación presentados por los postulantes, pese a que el equipo técnico dijo lo contrario durante la sesión.

Asimismo, denuncian la "eliminación deliberada de las opiniones de protesta y comentarios ciudadanos del registro de la transmisión oficial del canal de YoutTube, configurando un acto de censura, manipulación de registro público y supresión de evidencia que agrava sustancialmente las vulneraciones denunciadas".

Sin embargo, en declaraciones para EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, señaló que al denuncia de la veeduría no tiene sustento, pues las sesiones son transmitidas en vivo y no pueden ser mutiladas. Incluso señala que días atrás la propia veeduría ciudadana expresó públicamente que está todo en orden en el concurso para fiscal general.

Se vulnera la participación ciudadanía, denuncia veeduría en oficio

En ese sentido, la veeduría sostiene que las reiteras acciones del equipo técnico del concurso, así como del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) vulneran derechos constitucionales como la participación ciudadana, el control social y la transparencia.

Además de dejar constancia de las irregularidades, en su oficio la veeduría también pide que se garantice el ejercicio pleno de observar el proceso con la notificación oportuna de las sesiones del equipo técnico, así como el acceso irrestricto a toda la información.

Respecto al acto de censura denunciado, la veeduría también pide que se restituyan las opiniones ciudadanas eliminadas en la transmisión oficial de la sesión del 9 de diciembre de 2025 y que se garantice que no se volverán a realizar modificaciones en futuras sesiones.

