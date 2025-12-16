Concurso para fiscal en riesgo: informe de veedores alerta "graves" irregularidades

Un informe de la veeduría del concurso al que EXPRESO tuvo acceso advierte sobre la falta de legalidad el concurso

El coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para designación de fiscal general del Estado, Hugo Arteaga.

La selección y designación del nuevo fiscal general del Estado está en riesgo por “graves" irregularidades detectadas y registradas por la veeduría ciudadana acreditada para el proceso, según un informe al que Diario EXPRESO tuvo acceso.

El concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía es el proceso más reciente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Aunque el nuevo fiscal debía ser designado en abril de 2025, cuando culminaba el periodo de la exfiscal y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, el proceso recién está por terminar la fase preliminar de conformar la Comisión Ciudadana.

En ese contexto, la veeduría ciudadana, dirigida por Hugo Arteaga, ha recogido y registrado las irregularidades detectadas durante esta primera etapa del proceso, y ha alertado sobre posibles riesgos de nulidad, poniendo en duda la legalidad de la designación del próximo fiscal general.

El 12 de diciembre, el equipo técnico del concurso para la selección del nuevo fiscal general aprobó el listado de los 15 mejores postulantes que integrarán la Comisión Ciudadana de Selección.



Alteración de documentos y cambio de calificaciones, entre las irregularidades

El documento, que analiza la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, registra serias irregularidades en todas las etapas supervisadas por el equipo técnico del concurso, conformado por delegados de los consejeros del CPCCS.

Por ejemplo, en la etapas de admisión y reconsideración de los postulantes a comisionados ciudadanos, la veeduría denuncia que el equipo técnico recibió documentación de algunos aspirantes fuera del plazo legal establecido en los reglamentos del proceso.

Además, la veeduría señala que constató una "presunta alteración de resultados y graves inconsistencias" entre los informes técnicos y las resoluciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), quedando aprobados documentos que la veeduría nunca observó.

Como parte de esa alteración de resultados, el informe de la veeduría ciudadana también registra que en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección hubo cambios en las calificaciones de las impugnaciones pasando de admitidas a no admitidas "sin que exista registro público de la votación o deliberación que justifique la modificación".

Este Diario solicitó una reacción al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta. ARCHIVO: CPCCS

Un "patrón de riesgo" que pone en duda legalidad del próximo fiscal general

En ese sentido, la veeduría ciudadana en su informe sostiene que existe un "patrón de riesgo que compromete la legalidad y transparencia de todo el concurso", empezando por la falta de probidad en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección a cargo del proceso.

De acuerdo con la veeduría, las irregularidades detectadas en la fase preliminar de selección de la Comisión Ciudadana "comprometen los principios de transparencia, juridicidad y probidad, pilares fundamentales para la designación de altas autoridades".

Además, la veeduría alerta en su informe sobre el serio riesgo de nulidad que tendrían varias etapas de la conformación de la Comisión Ciudadana, lo que permitiría la posible presentación de recursos legales que entorpezcan y pongan en duda la continuidad del concurso para fiscal general.

Recomendaciones de la veeduría del concurso para fiscal general

En su informe, la veeduría del concurso para fiscal general también realiza recomendaciones al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para que se recupere la confianza en el proceso, que aún está por iniciar tras la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

Entre las recomendaciones se señala la necesidad de convocar a una reunión presencial indelegable del Pleno del CPCCS con la veeduría ciudadana para abordar y resolver de manera documentada los oficios ignorados y acordar mecanismos de coordinación efectiva.

Las recomendaciones de la veeduría ciudadana son:

Acceso y Notificación: Disponer la notificación obligatoria e inmediata a la Veeduría Ciudadana para todas las sesiones decisorias del Equipo Técnico y del Pleno relacionadas con este concurso

Canal Formal: Establecer y comunicar formalmente, con carácter urgente, la unidad administrativa y el procedimiento exacto para la recepción, tramitación y respuesta motivada y documentada a todos los requerimientos, observaciones y alertas de la Veeduría en un plazo no mayor a 72 horas.

Investigación Documental: Abrir una investigación interna y pública sobre la inconsistencia entre el informe técnico y la resolución del Pleno y sobre la presunta alteración de resultadosen la calificación de impugnaciones, exigiendo al Equipo Técnico la publicación inmediata de actas, grabaciones de deliberación y la fundamentación jurídica explícita para el cambio de criterios

Rigor Procedimental: Disponer la revocación o corrección de cualquier acto administrativo quehaya permitido la recepción de documentación fuera de los plazos reglamentarios, en estricto apego al principio de igualdad.

Transparencia de Expedientes: Implementar un sistema riguroso de cadena de custodia que incluya un registro público de acceso a los expedientes de postulantes (en respuesta al Oficio 19) y publicar la metodología formal de verificación de requisitos.

Revisión Colegiada: Instruir al Equipo Técnico a realizar nuevamente, de forma pública y conpresencia de la Veeduría, los pasos donde se denunció omisión procedimental, específicamente en la calificación de méritos y la verificación de delegados, asegurando que toda calificación sea colegiada, deliberada y aprobada por acta motivada.

Sanear los Vicios: Determinar los vicios de nulidad que puedan haberse generado por las actuaciones irregulares y adoptar las medidas necesarias, sustentadas en derecho, para sanear el proceso antes de que se avance a la fase de designación de la Comisión Ciudadana.

