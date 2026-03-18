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RAUL CHAVEZ ASAMBLEA NACIONAL
El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Raúl Chávez.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

“Golpe tras golpe, seguimos avanzando”: Raúl Chávez y el posicionamiento de RETO

El movimiento, fundado por Paúl Carrasco en 2018, hoy cuenta con dos legisladores 

  • Mariela Rosero Ch.

En un video compartido en sus redes sociales, el asambleísta Raúl Chávez, del movimiento RETO, asegura que su organización política ha logrado consolidarse en tiempo récord. En menos de un año, comentó, consiguieron asegurar una importante votación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso clave para cualquier fuerza emergente.

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Para un partido en crecimiento es importantísimo, porque si no lo logras, te sacan tarjeta amarilla y puedes desaparecer”, asegura Raúl Chávez, aludiendo a las exigencias legales que rigen para las organizaciones políticas en Ecuador. Aunque desde las elecciones del 2027 se pondrá en vigencia la reforma al Código de la Democracia, por la que no hay tarjeta amarilla. Si no se consigue 5 % de votos, se pierde el casillero.

El legislador Chávez, amigo personal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reconoce que el proceso no ha estado exento de dificultades. “Lo que hemos vivido ha sido golpe tras golpe, pero seguimos avanzando”, afirma, al señalar que, pese a los obstáculos, el movimiento ha logrado sostenerse y mostrar resultados. A su juicio, ese avance se refleja en la gestión y en la visibilidad que han alcanzado en distintos espacios del país.

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Desde el 10 de febrero del 2026, el alcalde Álvarez está preso, junto a sus dos hermanos, dentro del caso Goleada. Además se le han aplicado dos medidas más de prisión preventiva. Está en la Cárcel del Encuentro, de máxima seguridad, pese a no tener sentencia.

El segundo día de juzgamiento se reanudó tras la decisión del Tribunal sobre pedido de traslado.

Caso Triple A: Tribunal no dio paso a traslado de Álvarez a una cárcel de Quito

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Chávez destaca que RETO ya cuenta con dos representantes en la Asamblea Nacional y ha alcanzado reconocimiento a escala nacional, un factor que considera determinante en la disputa política. “En política, lo que no se conoce no se vota; simplemente no existe”, enfatiza.  

Sobre movimiento RETO

Además de Chávez, la otra asambleísta del movimiento RETO es Ana Cecilia Herrera. Ambos llegaron gracias a la alianza con la Revolución Ciudadana. Antes Chávez fue concejal del Municipio de Guayaquil. El fin de semana hubo una nueva polémica, tras la convención nacional del movimiento. Se dijo que no se permitió el acceso a ciertos dirigentes, aunque otros señalaron que los opositores les ofrecían 1.200 dólares, supuestamente, para cambiar de criterio en torno a la directiva.

En 2018 nació RETO, de la mano del exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco. 

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