Legisladora de la RC fue interrumpida en la Asamblea al hablar de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez y Jahiren Noriega en medio de la polémica por intervención en la Asamblea Nacional.

Jahiren Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), fue interrumpida durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional este 17 de marzo. El hecho ocurrió mientras hablaba sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La legisladora cuestionaba el contenido de una normativa en discusión. El momento generó tensión en medio del debate legislativo.

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“Y es que lastimosamente, como ya se ha vuelto costumbre en este país, las leyes tienen dedicatoria”, afirmó Noriega durante su intervención. La asambleísta sostuvo que la normativa en debate tenía un objetivo específico. Sus declaraciones provocaron reacciones en el pleno.

“Y esta ley en particular tiene dedicatoria en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez”, agregó. También señaló que el funcionario “se encuentra ahora mismo en medidas de prisión preventiva dentro de la cárcel”. Sus palabras marcaron el tono del debate en ese momento.

Debate en la Asamblea Nacional sobre sistema penitenciario

El incidente se produjo durante la sesión número 78 de la Asamblea Nacional. La jornada se desarrolló en la Universidad Católica de Cuenca en la que algunos asamblepistas participaron de manera telemática como el caso de Noriega. En ese espacio se discutía el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria.

La @AsambleaEcuador de @NielsOlsen silencia deliberadamente las voces de la oposición. El día de hoy interrumpieron la transmisión cuando intervenía @JahirenNoriega para que su reclamo no sea escuchado por la ciudadanía.#EcuadorEnDictadura#NarcoDictadura pic.twitter.com/Ig0U71e3cu — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) March 17, 2026

El objetivo del proyecto era el fortalecimiento del sistema penitenciario. El tema forma parte de las prioridades en materia de seguridad integral. La sesión reunió a legisladores de distintas bancadas.

Mientras se registraban problemas tecnológicos, se anunció la continuidad del debate. “Continuamos escuchando esta intervención… mientras se supera estos problemas tecnológicos”, se indicó. También se dio cuenta del informe de la comisión de seguridad integral.

RC denuncia interrupción y acusa intento de silenciar a la oposición

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Tras el hecho el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) aseguró que existió una interrupción deliberada durante la intervención legislativa en la Asamblea Nacional. Según su pronunciamiento, esto ocurrió mientras hablaba la asambleísta Jahiren Noriega. “La Asamblea Ecuador de Niels Olsen (presidente del grupo legislativo) silencia deliberadamente las voces de la oposición”, señaló el bloque. Además, atribuyeron el hecho a una acción intencional dentro del pleno.

En su mensaje, también cuestionaron la interrupción de la transmisión oficial durante la sesión. “El día de hoy interrumpieron la transmisión cuando intervenía Jahiren Noriega para que su reclamo no sea escuchado”, indicaron. El bloque sostuvo que esto impidió que la ciudadanía acceda al contenido completo.

La interrupción ocurrió en medio de un ambiente ya marcado por posiciones políticas. El debate sobre el sistema penitenciario ha generado posturas divididas. El señalamiento sobre una supuesta dedicatoria en la ley fue el punto central.

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