Correísmo pedirá segunda comparecencia de Pinto por Centros de Desarrollo Infantil

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Jahiren Noriega, denunció este 26 de enero de 2026 que los centros de desarrollo infantil del país llevan 26 días sin recibir alimentación para los niños de 0 a 3 años. “Estos centros acogen a niños en la edad más importante de un ser humano”, expresó, destacando la urgencia de la situación y la vulneración de derechos.

Según Noriega, el Ministerio de Desarrollo Humano aún no firma los convenios con los gobiernos autónomos descentralizados, necesarios para iniciar los procesos de contratación pública de la alimentación. “Estamos ya por cerrar el mes y los niños no han tenido alimentación”, afirmó la legisladora, insistiendo en la gravedad del retraso.

La situación afecta principalmente a niños en pobreza extrema, para quienes la comida en estos centros podría ser la única del día. La asambleísta informó que iniciaron un proceso de fiscalización para exigir respuestas claras. “Los padres también están evaluando acciones de protección por los derechos vulnerados”, señaló.

Falta de respuesta de autoridades

Noriega criticó que ni la ministra de Desarrollo Humano ni la vicepresidenta, encargada de erradicar la desnutrición infantil, se presentaron a la comisión. “Le vemos haciendo un show en hospitales en lugar de sentarse a trabajar”, dijo, refiriéndose a la actuación de la vicepresidenta frente a la crisis.

La asambleísta reiteró que insistirán en una segunda convocatoria para que las autoridades atiendan la emergencia de alimentación en los centros. “Ahora sí le haga espacio en su agenda a los niños y niñas que no reciben su alimentación”, aseguró, remarcando que la inacción ya alcanza casi un mes.

Fiscalización limitada y críticas al gobierno

Además de la crisis en los centros infantiles, Noriega cuestionó la calidad de la fiscalización de la Asamblea Nacional. Señaló que informes como el caso Progen, que involucra al oficialismo, “ni siquiera han sido tratados en el pleno”. “La Asamblea se ha convertido en la Asamblea de la Impunidad”, denunció.

La legisladora también criticó que el presidente Daniel Noboa haya instruido a sus ministros a no asistir a la Asamblea, lo que impide control político efectivo. “Desde la perspectiva social y económica, nos han fallado al país, no a los legisladores”, precisó, en referencia a la gestión gubernamental.

Casos de seguridad y justicia también fueron mencionados, como el de alias Willy, principal procesado por un ataque terrorista ATC. Noriega dijo que la inacción del Estado permitió su libertad tras la captura en España. “Esto demuestra complicidad”, afirmó, señalando la gravedad de la falta de rendición de cuentas en Ecuador.

