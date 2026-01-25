Jorge Moncayo defiende su designación en el IESS: su respuesta a las críticas

Jorge Luis Moncayo Chica, secretario general de la Organización Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (OSUNTRAMSA), ofreció declaraciones exclusivas EXPRESO para explicar su reciente nombramiento judicial como vocal de los asegurados en el IESS. Según Moncayo, su nombramiento, respaldado por una acción de protección, responde a la vacancia del cargo desde octubre de 2025 y a la necesidad de garantizar "representación efectiva de los afiliados", en medio de críticas de gremios y centrales sindicales.

“Yo asumí la responsabilidad porque creo que la vocalía de los asegurados no puede estar sin representante. Mi objetivo es mejorar el sistema de salud y también impulsar que se llamen elecciones lo más rápido posible”, aseguró Moncayo. En sus palabras, los ataques de ciertos grupos sindicales buscan intereses personales, mientras que él trabaja únicamente por beneficio colectivo de los asegurados y jubilados.

El dirigente explicó que, de 15 centrales sindicales consultadas a nivel nacional, 10 respaldaron su designación, mientras que otras no llegaron a tiempo o cuestionaron el proceso. “Nunca he tenido una trayectoria negativa y todo lo que hago es por los asegurados”, destacó.

Contexto de la polémica y la acción judicial

Moncayo Chica llega al cargo tras una acción de protección que resolvió la vacancia en la vocalía de los asegurados del Consejo Directivo del IESS. Su nombramiento ha generado debate porque, según la Ley del IESS, este tipo de cargos debería cubrirse mediante elección directa administrada por el Consejo Nacional Electoral, medida que busca garantizar representación legítima de los afiliados.

A pesar de ello, el dirigente enfatiza que su intención no es reemplazar el proceso legal, sino asegurar que la institución funcione mientras se convocan las elecciones. “Si no hacemos esto, tanto el presidente del directorio como la vocal de los empleadores nunca llamarían a elecciones porque les favorece. Nosotros buscamos a que se llamen a elecciones, esa mi misión, aparte de los trabajos que tengo que realizar como vocal ”, señaló.

Moncayo también resaltó su experiencia profesional: es auxiliar de farmacia, abogado con maestría en Derecho Laboral y ha trabajado durante años en defensa de los derechos de los trabajadores del sector salud, incluyendo jubilados y afiliados del seguro campesino. Según él, esta trayectoria le permite comprender las necesidades reales de los afiliados en todo el país, no solo desde oficinas centrales.

Representación y compromiso con los asegurados

Jubilados sobre Moncayo: "Se quieren asaltar la vocalía del IESS" tras fallo legal Leer más

El dirigente asegura que su designación no busca protagonismo ni beneficio personal, sino cumplir con su rol como vocal para garantizar representación efectiva de los asegurados y transparencia en la institución. “Nosotros buscamos el bienestar de los asegurados. No pertenecemos a ningún partido político y todo lo que hemos hecho es por la ley y por los trabajadores”, reiteró.

Moncayo adelantó que, una vez oficializado su nombramiento, realizará una rueda de prensa para explicar a la ciudadanía su misión y proyectos, asegurando que su enfoque estará en impulsar elecciones y fortalecer la voz de los afiliados dentro del Consejo Directivo del IESS.