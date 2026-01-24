Jubilados sobre Moncayo: "Se quieren asaltar la vocalía del IESS" tras fallo legal

Afiliados y jubilados anuncian protesta en Quito para exigir respeto a la legalidad en la representación del IESS

Henry Llanes, presidente del Frente por un Nuevo IESS, habla sobre la disputa por la vocalía al diario Expreso.

La disputa por la representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IESS volvió a encenderse tras un fallo judicial emitido en Portoviejo. El Frente Nacional por un Nuevo IESS denunció que se intenta imponer un vocal “sin que la ley lo faculte”, a través de una acción de protección que, aseguran, vulnera la institucionalidad del sistema de seguridad social.

El pronunciamiento surge luego de que la jueza Betsy Elizabeth Farías Macías, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Portoviejo, aceptara una acción de protección que favorece al dirigente sindical Jorge Luis Moncayo y ordena su posesión como vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IESS.

Para el Frente, el fallo no solo genera controversia jurídica, sino que abre un escenario de incertidumbre. “Esto se llama inseguridad jurídica total”, advirtió Henry Llanes, presidente del colectivo, en una entrevista con EXPRESO. El cuestiona que un grupo de personas se haya “autoconvocado de manera clandestina” para designar una representación que, sostiene, debe organizarse desde el Estado.

Conflicto por la vocalía de los asegurados en el IESS

Según el comunicado, el proceso regular para integrar el Consejo Directivo del IESS corresponde al Consejo Nacional Electoral y a las autoridades del propio seguro social. Llanes sostiene que esas instancias ya trabajan en la convocatoria formal, bajo conocimiento de la Superintendencia de Bancos.

“El Gobierno guarda un silencio absoluto. De otra manera no se explica lo que está pasando”, señala Llanes, quien sugiere que existirían intereses políticos detrás del intento de posesionar a un vocal. “Aquí hay gato encerrado, alguien está moviendo las fichas tras bastidores”, afirma.

El Frente también cuestiona la inscripción de dos directivas de una federación sindical en el Ministerio del Trabajo, lo que, según su versión, evidenciaría irregularidades previas en el proceso. A su juicio, se han impuesto “reglas propias” al margen del debido proceso.

El fallo judicial intenta llenar una vacante que permanece abierta desde octubre de 2025, cuando Mercy Maldonado dejó la vocalía de los asegurados. Desde entonces, esa ausencia ha incidido en las decisiones del Consejo Directivo del IESS, uno de los órganos más sensibles del sistema previsional.

Jorge Luis Moncayo, dirigente sindical designado como vocal de los asegurados en el IESS. Cortesía

Apelación frena posesión de Jorge Luis Moncayo

Aunque la jueza aceptó la acción de protección, la decisión no está en firme. Los abogados de la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General del Estado y el IESS presentaron un recurso de apelación que deberá resolver la Corte Provincial de Manabí.

“Mientras exista el recurso de apelación, él no puede posesionarse ni ejercer funciones”, explicó Llanes, quien participó en las audiencias del proceso. Según detalló, la apelación impide que el IESS emita una acción de personal o habilite el uso de oficinas institucionales.

Si la Corte Provincial ratifica el fallo, aún quedaría un último camino legal: el recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. “No está cerrado el tema, jurídicamente sigue en disputa”, enfatiza el dirigente.

En redes sociales, sin embargo, ya circulan mensajes que dan por consumada la posesión de Moncayo. Para el Frente, esa narrativa responde a una estrategia política. “La política es una disputa de ideas, y aquí están intentando ganar por presión mediática”, sostiene Llanes.

Convocatoria a movilización en Quito

Ante este escenario, el Frente Nacional por un Nuevo IESS convocó a una movilización para el jueves 29 de enero, a las 10:00, en el edificio Zarzuela del IESS, ubicado en las calles 9 de Octubre y Jorge Washington, en Quito.

El objetivo es solicitar una audiencia con las autoridades del Consejo Directivo y expresar su rechazo a lo que consideran una imposición ilegal. “Esto no puede suceder en nuestro país y no lo podemos permitir”, señala el comunicado.

Mientras la Corte Provincial de Manabí se pronuncia, la disputa por la vocalía de los asegurados se mantiene en pausa, pero el conflicto ya dejó en evidencia las tensiones entre justicia, política y seguridad social.

