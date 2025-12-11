Frente Nacional por un Nuevo IESS exige se nombre al vocal de los asegurados

El oficio alerta retrasos e incumplimientos en el proceso para elegir al vocal de los asegurados ante el Consejo del IESS

El Frente Nacional por un Nuevo IESS exige reactivar la elección del vocal de los asegurados.

El Frente Nacional por un Nuevo IESS encendió una nueva alerta sobre la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Su presidente, Henry Llanes Suárez, remitió un oficio a cuatro autoridades nacionales para advertir que, tras la salida de Mercy Maldonado Galarza, el organismo funciona sin la voz de los afiliados y jubilados.

El documento fue dirigido a Bernardo Cordovez , presidente del Consejo Directivo del IESS; Diana Atamaint , presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Xavier Mauricio Torres Maldonado, contralor General del Estado; y Roberto Romero Von Buchwald, superintendente de Bancos.

Un Consejo del IESS sin representante de afiliados

En el oficio, Llanes sostuvo que la remoción de Maldonado fue “abusiva e ilegal” y dejó al Consejo Directivo sin el vocal que, por ley, debe representar a “los que financian las prestaciones de la seguridad social”.

El presidente del Frente citó la Ley Reformatoria publicada el 22 de julio de 2024, que señala que es urgente que afiliados y jubilados “tengan el control de la administración y gestión del IESS” para garantizar transparencia en el manejo de recursos y prestaciones.

Incumplimientos y plazos vencidos

Llanes recordó que la norma publicada el 1 de octubre de 2025 dio nuevos lineamientos para el proceso de elección del representante de asegurados y empleadores. Según indicó, al 8 de diciembre, ya habían transcurrido dos meses y siete días sin que se cumplan los plazos establecidos.

El oficio cita que el CNE debía aprobar el presupuesto del proceso electoral en un máximo de 15 días, y el Consejo Directivo del IESS debía ejecutar esa resolución en otros 5 días, bajo sanción de destitución. “Los vocales no están cumpliendo con las disposiciones pese a que pueden ser destituidos del cargo”, escribió.

Morosidad del Estado y el sector privado

El Frente también cuestionó la legitimidad de la administración actual del Consejo Directivo. Recordó que el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social prohíbe ser vocal a los morosos del IESS. Sin embargo, según el oficio, en mayo de 2025 el Estado debía $27.389 millones, y en septiembre de 2024 el sector privado acumulaba una deuda de $2.693 millones.

“No es ético ni moral que los morosos del IESS, a espaldas de los asegurados, estén administrando el patrimonio del IESS”, señaló Llanes, al enfatizar que esos recursos provienen del aporte de trabajadores durante décadas.

Falta de transparencia en el manejo de fondos

El Frente recordó que, en abril de 2023, la recaudación mensual del IESS por aportes ascendía a $864 millones. A criterio de Llanes, no existe información pública clara sobre cómo se invierten esos montos ni cuáles son los resultados obtenidos.

El oficio afirma que no hay una “gestión transparente” sobre los recursos y que esto deriva en “maltrato y falta de atención oportuna” a los afiliados. Llanes cuestionó también que no se cumplan principios de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas.

Pedido a las autoridades

Al cierre del oficio, Henry Llanes solicitó al presidente del Consejo Directivo del IESS y a la presidenta del CNE que cumplan las disposiciones legales sobre la conformación del Consejo. Insistió en que se respete el proceso para elegir al representante de asegurados, tal como establece la normativa reformatoria.

