Jimmy Martin: ¿De qué se le acusa al exministro y qué pasará con el juicio político?

El CAL abre primer juicio político a un exministro de Noboa mientras aumenta la presión por el colapso del sistema de salud

El juicio político a Martín avanza mientras persisten dudas sobre su gestión en la crisis de salud.

La disputa alrededor de Jimmy Martin no empezó en la Asamblea, sino en los hospitales. Mientras usuarios denunciaban desabastecimiento y retrasos en tratamientos, la oposición buscaba responsabilidades políticas. En ese ambiente, el 26 de noviembre de 2025, la Revolución Ciudadana anunció su ofensiva. Los legisladores Luis Fernando Molina y Franklin Samaniego presentaron la solicitud de juicio político.

RELACIONADAS Correísmo denuncia presuntos casos de nepotismo en el Gobierno de Daniel Noboa

Ambos acusaron a Martín de incumplimiento de funciones en un momento crítico para el sistema de salud. Señalaron que el exministro debía rendir cuentas por la falta de medicinas, los impagos a los prestadores de diálisis y recortes que, según ellos, profundizaron la emergencia. Molina sostuvo: “Hay 6.000 hojas que demuestran el incumplimiento de funciones en la crisis de salud”.

Alegaciones sobre desabastecimiento y decisiones administrativas

Desde el inicio, la solicitud llegó acompañada de cuestionamientos sobre transparencia, pues los legisladores afirmaron haber tenido que recurrir a acciones judiciales para obtener información. El Consejo de Administración Legislativa revisó la acusación y concluyó que cumplía los requisitos mínimos para avanzar. Según su resolución, el pedido “aporta elementos suficientes para justificar la continuación del trámite”.

El CAL insistió en que, en esta fase, no se determina responsabilidad política, sino que se verifica el sustento formal y material básico. Con ello, el expediente fue transferido a la Comisión de Fiscalización, un espacio dominado por el oficialismo y su aliado exPachakutik, José Nango. Esa correlación de fuerzas abre la posibilidad de que el proceso avance o termine archivado sin llegar al pleno.

La asambleísta Paola Cabezas presentó un video sobre la entrega de una bebé en caja en Macas y pidió ampliar la fiscalización por muertes recientes de menores.



Más información: https://t.co/Sxz1gNdWHJ pic.twitter.com/uz5hZ9vwPQ — Diario Expreso (@Expresoec) December 5, 2025

La novedad política detrás de la decisión del CAL

Aunque la Asamblea suele enfrentar disputas internas sobre controles al Gobierno, esta vez el CAL sorprendió al aprobar la solicitud. Se trata del primer juicio político contra un exministro del presidente Daniel Noboa. La calificación se logró gracias a cuatro de los siete votos, provenientes de la mayoría oficialista que en otros casos había bloqueado solicitudes similares.

La institución explicó que la resolución se basó en el informe de la Unidad Técnica Legislativa, donde se constató que el expediente cumplía los artículos 131 de la Constitución y 78 y 79 de la Ley de la Función Legislativa. La decisión se conoció mientras el país debatía la magnitud de la crisis sanitaria y exigía respuestas sobre lo ocurrido durante la gestión de Martín.

La salida de Martín y el giro interno en el Ministerio de Salud

Correísmo presentará pedido de juicio político contra exministro de Salud Martin Leer más

La caída del exministro se produjo poco después de la Consulta Popular de 2025, un proceso que reconfiguró el tablero político dentro del Gobierno. Tras su salida, el presidente Daniel Noboa encargó el Ministerio de Salud a la vicepresidenta María José Pinto, en un intento por estabilizar una cartera golpeada por denuncias y fallas operativas.

Con el juicio político en camino, la Comisión de Fiscalización será el escenario donde se defina si las acusaciones avanzan o quedan archivadas. El caso no solo cuestiona la actuación de un exfuncionario, sino que abre un debate más amplio sobre la gestión de la crisis sanitaria y las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!