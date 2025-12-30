El Malecón 2000 tendrá conciertos y fuegos artificiales gratis este 30 de diciembre

El Malecón 2000 acoge conciertos gratuitos y fuegos artificiales este martes 30 de diciembre en el centro de Guayaquil

Festejos de fin de año en el Malecón 2000 con música, luces y acceso gratuito para todos.

El Malecón Simón Bolívar se convertirá en uno de los principales escenarios de despedida del año en Guayaquil. Este martes 30 de diciembre de 2025, el emblemático espacio ofrecerá una jornada gratuita de música y baile abierta a toda la ciudadanía.

El evento se desarrollará desde las 17:00 hasta las 20:00 en el hemiciclo de la Rotonda, ubicado en la intersección de la avenida Malecón Simón Bolívar y la avenida 9 de Octubre. La programación contempla presentaciones artísticas en vivo y un espectáculo de fuegos artificiales, sin costo para el público.

Sobre el escenario estarán agrupaciones reconocidas del ámbito local como Millenium, Alta Tensión y Rumba Swing, además de otros colectivos musicales que animarán la tarde con ritmos tropicales y populares. La propuesta busca ofrecer una alternativa cultural y recreativa para familias, jóvenes y turistas que recorren el centro de la ciudad en los últimos días del año.

Recomendaciones por posible congestión vehicular

Hasta la mañana de este 30 de diciembre de 2025, las autoridades de tránsito no han informado sobre cierres viales programados en los alrededores del Malecón 2000. Sin embargo, se prevé una importante afluencia de asistentes, lo que podría generar congestión vehicular en el sector y en calles aledañas del centro de Guayaquil.

Ante este escenario, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, salir con anticipación hacia el lugar del evento y, de ser posible, considerar rutas alternas para evitar retrasos. También se sugiere el uso de transporte público o movilizarse a pie desde zonas cercanas, tomando en cuenta las medidas de seguridad habituales en eventos masivos.

Agenda cultural para despedir el año en Guayaquil

Con esta iniciativa, el Malecón 2000 se consolida como uno de los puntos de encuentro más concurridos de Guayaquil durante las festividades de fin de año.

La programación cultural gratuita busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también reforzar el uso del espacio público como escenario de integración social, en una jornada que marca la antesala de las celebraciones por el cambio de calendario.

