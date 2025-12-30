Cuenca: Subsidio del pasaje urbano tiene voces en contra

El incremento de la tarifa de transporte urbano será subsidiado por el Municipio de Cuenca.

El Municipio de Cuenca subsidiará el incremento de 10 centavos a la tarifa del transporte urbano. El Concejo Cantonal aprobó la propuesta planteada por el alcalde Cristian Zamora con tres votos en contra y tres en blanco.

Tras más de un año de espera, los transportistas tienen luz verde para el incremento a la tarifa. Un estudio realizado por la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca estableció el incremento de 10 centavos; es decir, pasaría de 30 a 40 centavos en tarifa normal y de 15 a 20 centavos para la tarifa diferenciada de grupos vulnerables (estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad).

Otras necesidades de Cuenca

Pero la decisión de subsidiar el total del incremento no convence a todos. Para el concejal Román Carabajo, por ejemplo, existen otras opciones que se pudieron analizar y poner en marcha para incluso “reducir la inversión en subsidios de transporte (tranvía y buses urbanos) que actualmente bordea los 13 millones de dólares”.

El edil propuso un sistema de tarjetas multiviajes con la cual se establecería una única tarifa tanto para el tranvía como para los buses urbanos. Además, se establecería un cupo definido de subsidio enfocado únicamente en quienes más necesitan. “Esto reduciría contundentemente la inversión en subsidios, que para el próximo año bordea los 19 millones de dólares”, sostuvo Carabajo.

La concejal Jenny Bermeo, presidenta de la Comisión de Seguridad, también mantiene dudas sobre la inversión millonaria en el transporte urbano. “Es un dinero demasiado excesivo solamente para un tema de movilidad”, sostuvo.

Bermeo dio a conocer, por ejemplo, que la Guardia Municipal tiene necesidades reales que podrían ser subsanadas con dichos fondos. “Hemos solicitado, desde hace dos años, al alcalde que se haga un incremento de 50 nuevos guardias por año. No se ha hecho un incremento al presupuesto de la institución. Tampoco se ha equiparado sus sueldos”, dijo.

Para los ediles los 8’990.000 dólares que se invertirán en el subsidio al transporte urbano se podrían traducir en obras como pavimentación de vías, construcción de parques, incluso representa un aproximado a lo que el Municipio de Cuenca recupera por concepto de Obras de Beneficio General, que para el 2026 será de aproximadamente 15 millones de dólares.

Dudas de liquidez municipal

Otro aspecto que genera dudas en los ediles es el tiempo por el cual se mantendrá este subsidio. Carabajo puntualizó que “no se detalló cuánto tiempo se mantendrá, sino que se condiciona al resultado de un nuevo estudio de tarifa basada en la interoperabilidad de todos los sistemas de transporte público que hay en Cuenca (tranvía, buses y bicicleta pública)”.

En el sector del transporte también existen dudas. La falta de liquidez que tiene en la actualidad el Municipio de Cuenca es la problemática a la que se enfrentan. Diego Idrovo, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, dio a conocer que la institución mantiene retrasos constantes en el pago mensual por concepto de subsidio. Hasta el 5 de diciembre estaban pendientes de pago cerca de cinco meses por este rubro.

La deuda que mantiene el Municipio de Cuenca con los transportistas fue confirmada por Carabajo, quien detalló se debe cuatro meses y que además, por versión propia del alcalde Zamora, conoció que "en caja había solo 400.000 dólares y que no había para pagar los sueldos de los funcionarios".

Condiciones para hacer efectivo el subsidio

En tanto, dentro de la resolución adoptada por el Concejo Cantonal se estableció la necesidad de que todos los usuarios deberán personalizar sus tarjetas; es decir, registrar sus datos personales al realizar las recargas y quienes no cumplan con esta condición no accederán al subsidio.

Además, los operadores del servicio deberán firmar, hasta el 30 de enero, un acuerdo vinculante con el Municipio de Cuenca para cumplir con dos condiciones: la mejora del servicio y la interoperabilidad con los otros sistemas de transporte público.

